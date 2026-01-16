26刀殘殺「芭樂公主」軟爛男變恐怖情人　判無期徒刑逃死定讞

▲狠心殺害芭樂公主的主嫌賴志忠(左)與共犯張嫌（右）。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

彰化溪州鄉綽號「芭樂公主」的鄭姓女子，2023年底遭男友賴志忠以膠帶綑綁後，再遭西瓜刀、水果刀等砍殺26刀，失血過多慘死！檢警查出，賴男不滿鄭女想要分手，竟找張姓友人共同犯下本案。一審國民法官將賴男重判無期徒刑，二審也維持，全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

鄭女與賴男合夥經營芭樂集貨場，張男則是賴男在工作上的助手，但鄭女與賴男感情生變，鄭女2023年底向賴男表明要分手，賴男認為鄭女未將集貨場的財務計算清楚，若此時分手，他將一無所有，等於被淨身出戶，因此萌生殺意。

案發於2023年12月7日上午，賴男開車載著張姓助手，攜帶西瓜刀、水果刀及膠帶等工具，前往彰化溪州鄉的芭樂園，賴男先將鄭女推倒，隨後張男以膠帶將鄭女雙腿綑綁，接著賴男持西瓜刀、水果刀對鄭女連續砍殺，鄭女身受重傷，倒臥血泊中。賴男則轉頭出門，破壞鄭女停在外面的車輛。

▼彰化溪州鄉芭樂公主的命案現場。（圖／ETtoday資料照）

但賴男聽到鄭女以擴音方式撥打電話的聲音，隨即持刀衝回，並繼續以刀刃砍殺鄭女，直到她沒有回應，鄭女全身被砍多達26刀，其中19處深度超過1公分，被送醫急救後，最終因失血過多引發低血容性休克而身亡。檢警循線逮捕賴男、張男，並依照殺人等罪嫌提起公訴。

一審由彰化地院國民法官審理，國民法官認為賴男僅因感情、芭樂場經營問題就狠心殺人，犯罪動機毫無值得同情之處，加之預謀犯案，手段殘忍，行為不法嚴重，雖然坦承犯行，但並未出於真摯的道歉、賠償，因此重判無期徒刑、褫奪公權終身。至於張男則因中度智能障礙，參與程度較低，判刑3年6月、並施以監護3年。二審也維持，全案再上訴，最高法院16日駁回上訴，全案定讞。