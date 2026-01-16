懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

▲台美關稅談判完整時間軸。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者郭運興／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理這場從2025年到2026年、歷經六輪談判的完整時間軸、重要事件，供讀者了解。

2025年 4月

4/3 [國際] 川普宣布對台徵收 32% 對等關稅

→ 關稅風暴正式開始，台灣面臨重大經貿挑戰

4/7 [政府] 卓榮泰邀朝野黨團會商因應關稅衝擊

4/9 [國際] 32% 關稅正式生效

→ 林佳龍證實台灣已列入美國談判名單

4/10 [國際] 川普宣布對多數國家暫緩90天（中國除外）

→ 台灣維持 32% 未獲暫緩

4/11 [談判] 台美第一輪視訊談判 ★

→ 談判正式啟動

4/24 [政府] 卓榮泰公布特別條例草案

→ 編列 4,100 億元，涵蓋 4 大面向

2025年 5月

5/4 [談判] 鄭麗君首度赴美談判 ★

→ 繼蔣經國後首位副院長赴華府進行談判

5/7 [經濟] 台幣升至25字頭

→ 30年未見的匯率水準

5/16 [談判] 台美第二輪磋商 ★

→ 楊珍妮與美貿易代表會談；鄭麗君警告晶片斷鏈風險

2025年 7月

7/3 [國際] 美國公布越南對等關稅 20%

7/10 [談判] 台美第三輪磋商 ★

→ 鄭麗君在華府進行談判；政院宣布關鍵議題有共識

7/12 [政府] 鄭麗君返台

7/21 [談判] 鄭麗君再度赴美

7/24 [國際] 美日達成貿易協議（日本關稅 15%）

→ 同日：台美第四輪實體談判 ★

2025年 8月

8/1 [國際] 美國公布台灣「暫時性稅率 20%」★★

→ 從 32% 降至 20%，談判初步成果

8/3 [政府] 鄭麗君返台

→ 表示談判持續進行，爭取更好稅率

8/6 [政府] 政院宣布「移緩濟急」政策

→ 先啟動產業支持措施

8/7 [政府] 經濟部4大措施全面受理申請

→ 外銷貸款優惠、中小微企業貸款、研發轉型補助、爭取海外訂單

8/8 [政府] 經濟部召開「對等關稅」說明會 ★

→ 經貿辦澄清關稅疊加計算方式

8/11 [記者會] 美國對等關稅及產業支持方案說明記者會

鄭麗君說明：

• 持續爭取更合理稅率及關稅不疊加

• 台美談判沒有黑箱，協議文本將送立院審議

• 非關稅貿易障礙（美規車、農產品）是必考題

• 上週已進行 2 次視訊會議

8/14 [政府] 政院拍板普發現金 ★

→ 特別條例預算上調至 5,900 億元

8/25 [政府] 卓榮泰赴立院專報「美關稅衝擊」★

2025年 9月

9/11 [政府] 行政院通過「韌性特別預算案」★

→ 5,700 億元送立院審議（經濟部編列 460 億元辦理4大措施）

9/30 [談判] 鄭麗君再度赴美進行實質性磋商

2025年 10月

10/1 [談判] 台美第五輪實體磋商 ★

→ 就調降稅率、不疊加、232優惠深入討論

10/2 [記者會] 台美第五輪實體磋商進度說明記者會 ★

鄭麗君說明：

• 提出「台灣模式」：根留台灣、布局全球、擴大投資美國

• 協助美方開發產業聚落（類科學園區）

• 「晶片五五分」絕不同意，台積電未參與談判

• 232調查還在增加中，盼能有更完整關稅優惠

• 美方對台灣模式有正面回應

2026年1月 最終結果

1/14 [談判] 台美第六輪實體磋商★

1/16 [國際] 美國公布台美關稅確定15％不疊加、半導體232關稅條款獲最優惠待遇。

該談判結果達成4大意義，包括「台灣的競爭立足點拉齊盟友」、「半導體與衍生品不確定性壓到最低」、成功輸出「台灣模式」把投資變成供應鏈合作、關稅談判升級成「AI時代的雙向投資夥伴關係」。

▼臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）