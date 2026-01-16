不來就課100%關稅　商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國商務部15日正式宣布，美台已達成一項全新的貿易協議，旨在於美國本土建立晶片生產基地與晶片工廠。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更在受訪時撂下重話，直指若台灣晶片公司不在美國建廠，未來恐面臨高達100%的懲罰性關稅，並明確設定在川普（Donald Trump）任內，要將台灣半導體整個供應鏈的40%移往美國。

目標40%供應鏈移美 盧特尼克：不來就課100%關稅

根據協議內容，台灣晶片及科技公司將在美國投資至少2500億美元（約新台幣8.1兆元）的產能，台灣政府也將為這些企業提供等額的2500億美元信用擔保。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC採訪時直言，美國政府的目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移至美國。他強調，這項協議為過去一年因川普政府對半導體關稅立場而感到不安的科技公司，提供了明確的依據。

盧特尼克在訪談中對未在美設廠的企業發出強硬警告，「如果他們不在美國建設，將會面臨這樣的後果，關稅很可能會是100%。」他表示，這項政策是為了讓美國在半導體產能上達到自給自足，避免過度依賴外部供應。

祭出關稅豁免獎勵 台積電獲准買地擴建亞利桑那廠

為了激勵像台積電（TSMC）這樣的全球代工龍頭在美深耕，協議中針對「232條款」（Section 232）框架下的關稅祭出豁免誘因。根據規定，在美興建新廠的台灣公司，在施工期間可免稅進口最高達在建產能2.5倍的產品；工廠完工後，仍可免稅進口其美國產能1.5倍的產品。

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）



盧特尼克透露，台積電已經在亞利桑那州買下數百英畝的土地，「他們剛買下與現有廠區相鄰的土地，我會讓他們與董事會討論並給他們一點時間。」

對此，台積電發言人回應表示，市場對領先技術的需求非常強勁，公司將持續在台灣投資並擴展海外佈局，所有的投資決定都是基於市場狀況與客戶需求。台積電代表也在聲明中提到，作為服務全球客戶的晶圓代工廠，歡迎美台之間達成穩健貿易協議的展望。

降低藥品零件關稅 美方降低對台「互惠關稅」至15%

作為台灣大規模投資的回報，美國承諾將對台灣的「互惠」關稅從20%降至15%。此外，針對學名藥（Generic pharmaceuticals）及其原料、飛機零件以及部分自然資源，美國將實施零關稅優惠。而台灣產的汽車零件、木材及相關產品，在「232條款」下的關稅也將被限制在15%以內。

AI晶片成地緣政治核心 美方憂中國侵台風險

台積電此前已利用美國政府《晶片法案》（CHIPS Act）的補助，在亞利桑那州投資高達400億美元，為蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）生產晶片。

隨著AI半導體成為地緣政治的關鍵，美國官員多次重申，若中國入侵台灣導致台積電晶片供應中斷，將對美國經濟造成巨大風險。

盧特尼克總結表示，「我們要把它們（產能）全部帶過來，讓我們在晶片製造上能自給自足。」這項協議不僅強化了美國本土製造的決心，也讓台積電能繼續在台灣為美國客戶生產晶片，兩地分工與轉移的界線已更趨明確。