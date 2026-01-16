　
政治

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

▲▼國民黨立委葛如鈞質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台美關稅達共識，調降為15%且不疊加。國民黨立委葛如鈞表示，台灣目前出來的關稅與日韓條件相仿，但日本有把最重要的科技半導體化學原料科技送出去嗎？韓國有把三星、LG有送出去嗎？「台灣模式」根本是賠了夫人又折兵，這是護國神山的「移山條約」，說保台護國，到底保到哪裡？

對於關稅15%，葛如鈞說，韓國要投資美國3500多億美元，日本投資5500億美元，我國投資金額跟日本是接近的，也暫時包含232條款，不用擔心談定後，美國又拿232條文來壓半導體，這對產業算是暫時知道數字，也知道包含哪些條件，讓業者不上不下的心稍微緩解。

葛如鈞也說，但日本這5500億美金，有把日本最重要的科技半導體化學原料科技送出去嗎？韓國金額比我們更低，三星、LG有送出去嗎？行政院把園區要到美國用四個字包裝「台灣模式」，聽起來很厲害，但就是盧特尼克講的，40%半導體包含供應鏈要移去美國。政府說研發會根在台灣，後來研發中心要過去，現在退到要去幫人家建園區，供應鏈都過去，不只付了錢，賠了夫人又折兵，這是護國神山的「移山條約」，說保台護國，到底保到哪裡？

藍委李彥秀也表示，台美「對等關稅」歷經九個半月終於達成協議，去年七月美日就已經完成磋商，顯然台美關稅談判中間的困難度恐怕遠超過外界預期，在美國高等法院宣判「對等關稅」合法與否的前一刻結果出爐，顯見「時間壓力」以及「談判籌碼」是促成台美關稅協議的重要推手。

對於台灣關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇，與日韓條件相仿，李彥秀認為，對傳統產業與中小企業而言起碼維持競爭起跑線的公平；但是，我方作出的讓步，對台灣未來長期經濟、外貿以及產業發展，台灣AI以及半導體產業及其供應鏈全球性製造競爭優勢，是否能夠繼續維持領先地位，恐怕才是後續最值得觀察的地方。

李彥秀提到，不僅第一類包括台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，以及第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等超出原本預期，美國商務部長盧特尼克進一步指出「在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。」這恐怕才是台灣民眾最擔心的地方。

李彥秀說，台灣經濟過去能維持相當的榮景，很大部分來自台積電「護國神山」的高度成長，帶動相關「護國群山」供應鏈的蓬勃發展，台積電去年第四季毛利率高達62％，但是美國廠毛利率僅8％，這對台積電的獲利當然是一大挑戰，而相關產業供應鏈的外移對台灣而言恐怕不僅是經濟的影響，更是高薪工作機會的衝擊。日前已有學者擔憂「賴公移山」，未來協議送交立法院，也會嚴加審查，兼顧台灣的整體利益捍衛台灣的「護國群山」。

01/14 全台詐欺最新數據

台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

關稅警報解除！彰化水五金鬆口氣　產業訂單可望回穩

全球知名的「水龍頭故鄉」彰化頂番婆水五金產業，近10個月以來籠罩在美國「對等關稅」的不確定陰霾中。一度因高關稅威脅導致訂單凍結、生產線放緩，上千家工廠與年產值曾達600億的供應鏈面臨嚴峻考驗。如今，隨著關稅税率確定為15%，且不疊加，當地產業終於能暫時放下心中大石，預期市場將逐步回穩，找回競爭力。

台美關稅15%　他一看細項讚「條件優於日韓」

民眾黨談關稅：反對無底線掏空台灣　為了讓川普滿意還要退讓多少

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

邱毅轟：半導體產業40%移往美國　關稅談出這種窮台結果有臉面對？

