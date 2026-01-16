肯德基蛋撻停賣之亂　行銷專家：信任成本放到火上烤

▲肯德基「原味蛋撻－超極酥」。（圖／肯德基提供）

記者黃士原／台北報導

肯德基昨日宣布熱賣28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，引發大批網友崩潰，結果真相是推出更酥脆口感新商品，引起大量網友在粉專上留言大罵。對此，行銷專家判讀這次事件，讓肯德基的信任成本受損。

肯德基宣布原味蛋撻停賣

肯德基昨日在臉書發布聲明稿，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」今天正式公布推出全新商品「原味蛋撻－超極酥」，打造更分明的層次與更酥脆的口感表現。

社群壓力測試

對於肯德基這次的操作，「來電司康」數位行銷公司CEO廖致誠表示，先公布停賣蛋撻，是一種很典型的「社群壓力測試」，先把核心品項推到懸崖邊，讓鐵粉自己跳出來證明它是不是品牌資產，再觀察反彈的規模與情緒濃度，決定後續話術要走「升級」還是走「回歸」。

廖致誠提到，這種做法的風險在於，是在用消費者的焦慮換KPI，短期聲量會爆，長期信任會被磨。尤其蛋撻這種品項，早就不是配角，它是肯德基在台灣的「第二主業」，「你今天拿它當籌碼，市場自然會用更高標準看你明天端什麼出來」。

品牌內容「邊際效益歸零」



正式公布推出全新商品後，廖致誠也分析粉專留言網友，第一類是疲勞型：無聊、爛梗、每次都同一招。這不是嘴砲，是品牌內容「邊際效益歸零」的訊號，「你可以製造驚嚇一次，但你不能把驚嚇當成季度例行公事」。

第二類是信任型：有人直接把它定義成「像騙局」。這句話很重，因為代表消費者已經把你放進「話術模型」裡了。以後不管推出升級、聯名、限量，大家第一反應都會先算是不是要偷渡什麼。

第三類是價格型：最常見的警告不是「不要停賣」，而是「不要漲價／不要縮水」。這超關鍵，因為蛋撻在台灣早就不是甜點，是價格錨點。用它來做戲劇張力，大家回頭就會用它來檢查有沒有動手腳。

然後還有一條很台灣的支線：同情第一線、火力全開總公司。留言裡出現「基層很可憐」這種句子，表示消費者已經自動把責任切割成「門市無辜、總部決策」；這對企業不是好消息，因為它會把企業的內部失能也一起品牌化。

信任成本被放到火上烤

最後廖致誠判讀，「這次真正被放到火上烤的，不是蛋撻，是信任成本。蛋撻會繼續賣，這點市場早就猜到了；大家在意的是，你下次還要不要再用同一套，把經典當籌碼、把留言當董事會」。他也補充，Pizza玩過的梗，不是不能玩，而是要會玩，玩得社群開心、消費者買單才對。