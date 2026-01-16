　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的　整隻腿高清照曝光

▲網友指在酒店Buffet餐點中吃到疑似蟑螂腳的異物，向業者反映卻被回應是「蝦子腳」，引發爭議。（圖／翻攝自/threads/ @lexi1031_）

▲網友指在酒店Buffet餐點中吃到疑似蟑螂腳的異物，向業者反映卻被回應是「蝦子腳」，引發爭議。（圖／Threads @lexi1031_授權，下同）

記者林東良／台南報導

花錢吃Buffet結果吞一肚子火！台南市一對情侶15日中午前往某知名酒店享用自助餐，每人餐費不含服務費就要1290元，原本期待好好吃一餐，卻在用餐過程中發現餐點內出現疑似「蟑螂腳」，第一時間向業者反映，卻被回應「是蝦子腳，不是蟑螂腳」，這對情侶怒留一星負評，並將過程PO上Threads，引發熱議。

▲網友指在酒店Buffet餐點中吃到疑似蟑螂腳的異物，向業者反映卻被回應是「蝦子腳」，引發爭議。（圖／翻攝自/threads/ @lexi1031_）

網友表示，女友在用餐時咬到異物，取出後發現外觀與蟑螂腳相似，立即請服務人員協助處理，卻等了近一小時，才由主廚到桌邊說明。對方不僅強調「不是蟑螂，是蝦子腳」，甚至拿出蝦子與疑似蟑螂腳的異物對照，反覆強調「兩個長得一樣」，讓2人難以接受。

網友事後除在該餐廳Google頁面留下一星負評，並在《Threads》發文還原整個過程，表示因無法接受主廚說法，最終由副理出面協調，承諾該餐免單並將異物送驗，事件才暫告一段落。

▲網友指在酒店Buffet餐點中吃到疑似蟑螂腳的異物，向業者反映卻被回應是「蝦子腳」，引發爭議。（圖／翻攝自/threads/ @lexi1031_）

貼文曝光後迅速在社群平台發酵，不少網友：「蟑螂就是陸地的蝦子，蝦子就是海裡的蟑螂」、「可以一起鑒定這隻嗎？餐廳也說不是…是雜質？」、「餐廳說的是蝦子的『角』」，並有網友風趣地以AI合成製作「「蝦身蟑螂腳」圖片，質疑「沒見過哪隻蝦子腳上有毛」…。

針對爭議，該家酒店回應表示，將進一步釐清整起事件經過，檢討與消費者溝通過程，並全面檢視食材來源與處理流程，未來將更加嚴格把關食品安全，避免類似情況再度發生。

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，衛生局獲悉後即刻派員稽查，若複查仍不合格，最高可依食安法裁罰2億元。（記者林東良翻攝）

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，衛生局獲悉後即刻派員稽查，若複查仍不合格，最高可依食安法裁罰2億元。（記者林東良翻攝）

台南市衛生局副局長林碧芬指出，針對本案台南市衛生局已即刻派員稽查，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘再次複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。衛生局請業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所製售食品之衛生安全，減少成品不符衛生標準的情形。

衛生局指出，桂田酒店_阿力海百匯餐廳1月16日稽查結果如下：1. 現場作業環境符合食品良好衛生規範準則。2. 現場未發現有病媒或其出沒的痕跡，該業者定期委由廠商實施病媒防治，現場出具病媒防治紀錄。3. 現場抽查食材檢視，無見有異物情形。4. 已責令業者加強病媒防治，出餐前應再次檢視餐點，以符合食品安全衛生。

下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

