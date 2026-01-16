不是唸「蛋ㄊㄚˇ」！肯德基蛋撻正確發音曝　網愣：沒食慾了

▲肯德基原味蛋撻要進化成超極酥口感，行銷手法被罵爆 。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

肯德基昨（15日）突宣布停賣「經典原味蛋撻」，引發民眾排隊搶買這懷念的味道，殊不知今日官方以「認酥了」發表新品，將推出「超極酥」蛋撻，其實也就是調整外皮而已，氣得網友大罵，「看到這種宣傳就賭爛不想吃了」。事實上，大家常說的蛋撻，發音其實是「ㄊㄚˋ」，意外讓眾人長知識了。

正確發音：蛋撻「ㄊㄚˋ」才對

肯德基鬧出這場蛋撻之亂，有網友意外發現紀錄片《澳門之味》把蛋撻讀成「dàn tà」，實際查看台灣教育部《國語辭典簡編本》，確實撻只有一個「ㄊㄚˋ」的發音，釋義為用棍、鞭等拍打物體，像是鞭撻、撻伐，讓眾人長知識之餘，更錯愕驚呼「讀四聲感覺都不好吃了」、「感覺沒食慾了」、「讀四聲我都覺得蛋撻被踩過了」。

▲撻「ㄊㄚˋ」正確發音曝光 。（圖／翻攝國語辭典簡編本）



肯德基昨日指出，現有的經典原味蛋撻將於全台門市售完截止，引發全台民眾排隊搶買，還有人預約晚上6點取餐，等了3小時才拿到。到了今日公布「蛋撻王者肯德基即將準備重新定義『超極酥』標準​」，因為28年了，他們也該進化了。有員工發文坦言，「只是換撻皮而已，沒有消失。」

這讓一票網友在肯德基粉專大罵，「噁心又爛的行銷手法」、「你們所有員工真的很可憐」、「老是用同一招如同騙局的行銷手法，輸的是品牌形象與信譽」、「有種就下架」、「這行銷真的很爛，一用再用，原本很喜歡肯德基的，但看到這種宣傳就賭爛不想吃了」。