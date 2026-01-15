吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已





▲吳思瑤。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

立法院針對總統賴清德彈劾案今（15日）召開第2場公聽會，出席的民進黨立委吳思瑤發言時提到，提案要求彈劾總統的理由，一直講到大罷免，國民黨要確定耶，真正發動大惡罷的是貴黨國民黨，罷免她的偽造連署高達2674份，真的很遺憾是紀錄在自己身上，就因為國民黨用違法方式要大惡罷，沒搞成而已，人民依據憲法提起罷免的權力，就如同在野黨提起彈劾一樣，為什麼立法院可以，而人民不能夠行使他們的罷免基本公民權呢？不要兩套標準。

吳思瑤今出席第二場彈劾總統公聽會，過程中她提到，在提案要求彈劾總統的理由裡頭，剛剛一直講到大罷免，國民黨要確定耶，大罷免是人民發動的，真正發動大惡罷的是貴黨國民黨。

吳思瑤表示，坐在這裡的吳思瑤，就是現在全台灣真的是「被寫下歷史」的，偽造連署高達2674份，創下全台灣從以前到現在，偽造連署、死亡連署高達百分之九十四的驚人歷史紀錄，真的很遺憾是紀錄在自己身上，就因為國民黨要搞大惡罷，用違法的方式要大惡罷，沒搞成而已。

吳思瑤認為，人民依據憲法提起罷免的權力，就如同在野黨的委員依據憲法提起彈劾總統一樣，為什麼立法院可以，而人民不能夠行使他們的罷免基本公民權呢？不要兩套標準。

吳思瑤強調，事實上，國民黨才是發動大惡罷的元首，只是沒有成功而已，自己就是當事人也是受害者。