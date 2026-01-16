　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／關稅皆15%！投資大不同　「台灣模式」對比日韓差異一次看懂

▲台日韓關稅與投資比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲台日韓關稅與投資比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者郭運興／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，獲得比照日韓兩國的關稅，但投資金額、內容、方式有不小差異。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理台日韓關稅與投資比較，供讀者了解差異。

台灣方面

美國商務部今天宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。

本次對美投資方案採用「台灣模式」，政府依循「根留台灣、布局全球」總體戰略目標，根據台灣產業優勢與經濟發展需求，產業投資的部份由各企業基於國際布局自主規劃，貼近客戶結合市場。台灣政府則透過信用保證機制，支持金融機構為企業赴美提供金融支持。

台灣半導體與科技企業將進行總計至少2500億美元的新的、直接的投資，以在美國建立與擴展先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新產能。

政府部分，預計提供2,500億美元的信用擔保，以方便台灣企業對赴美進行補充投資，支持在美國建立與擴展完整的半導體供應鏈與生態系統。

對比日本方面

日本政府公布的備忘錄文件，承諾向美國投資5500億美元，投資標的將由美國政府的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定。

根據美國商務部長盧特尼克的說明，美國將與日本平分投資項目產生的利潤，直至日本收回其5500億美元本金；之後利潤分配比例調整為美國獲得90%，日本僅獲10%。

對比韓國方面

南韓協議則是對美投資3500億美元，另1500億用於協助美國造船產業，協議規定美國挑選投資項目，韓國企業必須遵照執行。本金與利息回收前收益由兩國對分，之後90%歸美國。若韓國企業無故降低投資速度或拒絕特定項目，將面臨關稅懲罰。

因此，本次「台灣模式」的重點在於產業投資完全由企業自主規劃，不受美國政府項目清單限制。台灣半導體廠商得以自主決定在美擴產策略，聚焦先進製程、AI晶片等核心競爭力領域，使投資與企業長期戰略保持一致。根據全球市場動態、客戶需求與自身產業布局，靈活決定在美投資的規模與方向，在全球供應鏈競爭中取得的關鍵優勢。

▼台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

▲▼台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息

政治熱門新聞

即／5連霸資深女議員交棒　賴清美宣布由兒子傳承服務

懶人包／關稅皆15%！投資大不同　「台灣模式」對比日韓差異一次看懂

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳以信批台美關稅談判「輸到脫褲子」

鄭麗君今在美開記者會宣布　台美關稅15%不疊加、獲得232最惠國待遇

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

關稅談判結果4大意義　立足點拉齊盟友、降低半導體與衍生品不確定性

陳亭妃有多強？　Cheap分析「變態級基層實力」：謝龍介沒機會了

台美關稅揭牌15%　國民黨轟：掏空台灣的壓力正在增加

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

台美關稅拍板15%！台灣模式輸出美國　9大QA重點一次看

陳亭妃「十年磨一劍」爭歷史定位　林俊憲難敵

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

更多熱門

相關新聞

台美關稅15%！1細節「中國肯定大跳腳」

台美關稅15%！1細節「中國肯定大跳腳」

台美關稅在美國時間15日揭牌，台灣取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對於此次談判，時事政論粉專「美國台灣觀測站」點出一個細節，特別提到雙方簽署地點是在「美國商務部」，「不在AIT這個名義上的民間組織」，直言這種政府對政府的模式「中國肯定是要大跳腳了。」

2500億對美投資掏空台灣？　綠委打臉：比日韓更自由的「企業投資」

2500億對美投資掏空台灣？　綠委打臉：比日韓更自由的「企業投資」

全球首國取得232條款關稅優惠　鄭麗君：投資產能2.5倍的零關稅配額

全球首國取得232條款關稅優惠　鄭麗君：投資產能2.5倍的零關稅配額

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

陳亭妃有多強？　Cheap分析「變態級基層實力」：謝龍介沒機會了

陳亭妃有多強？　Cheap分析「變態級基層實力」：謝龍介沒機會了

關鍵字：

台美關稅鄭麗君關稅賴清德行政院民進黨懶人包時間軸

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面