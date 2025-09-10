國際火線／自己挖坑自己跳：石破茂的「破」事兒！

▲石破茂怎麼也想不透，自己那麼打拚，怎麼首相只當了一年就拜拜？（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

日本首相兼自民黨總裁石破茂遭黨內逼宮。為避免自民黨分裂甚至瓦解，7日他宣布辭去總理大臣（首相）及自民黨總裁兩大職位。

NHK報導，石破茂上任一年以來，自民黨經歷眾議院、東京都議會、參議院選舉三連敗，黨內逼退石破茂的聲音從未間斷過。295名自民黨國會議員裡，已有超過130人表態支持讓他下台。自民黨新一任總裁的選舉預計在10月4日舉行。

▲岸田文雄解散黨內派系，但還是保不住首相位子。(圖／達志影像／美聯社）

回顧石破茂短短僅一年的首相生涯，大概可以一句俗語概括；就是「自己挖坑給自己跳」。此事的緣起，是前任首相岸田文雄任內爆發自民黨派系收受政治獻金醜聞。

儘管岸田文宣布解散派系，政府的民調仍持續低迷。最終岸田在逼宫壓力下，於2024年8月宣布放棄競選連任。9月27日，石破茂在總裁競選的第二輪投票裡以55.3%得票率擊敗對手高市早苗；10月1日，就任日本第102任首相。

▲上一次自民黨總裁選舉，高市早苗(左起)、石破茂及小泉進次郎曾是競爭對手。（圖／路透）

石破茂就任後，做了一個讓大家摸不著頭腦、魯莽、愚蠢、嚴重錯誤的決定：為了爭取選民對新政府的認同，竟然在10月9日宣布解散國會，並在10月27日舉行大選。結果是自民黨慘敗，丟掉了67席。自此，石破茂的政治生涯就一路走到黑，直到本周他宣布下台一鞠躬。

為什麼說他當時的決是魯莽而且愚蠢呢？因為在同年的6月，法國已經預演過同樣的一齣。該年6月，法國總統馬克宏因為執政黨在5年一次的歐洲議會選舉中慘敗，他大膽宣布解散法國的國民議會，以尋求新一輪的民意支持。結果，執政的共和黨在7月的國會選舉裡只獲得6%的選票率，讓政黨在國會中淪為少數黨。

▲前總務大臣高市早苗被視為新一任自民黨總裁的熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

血淋淋的例子就在眼前！石破茂就是不信邪，偏偏要重蹈馬克宏的覆轍。接下來，今年6月的東京都議會選舉、7月的參議院選舉連接失利，石破茂領導的自民黨苦吞三連敗。沒有第一次的錯誤決定、後來的兩次選舉未必會敗、至少不會敗得那麼慘。

儘管後來他的政府努力穩住物價、米價；在日、美關稅談判上也獲得難得的成績，讓輸美汽車的關稅從27%拉低到15%（不疊加）。「共同通訊社」發表的民調，他的支持率在8月時是22%，到9月時不可思議的回升到35%。但是一切已經太遲了。

石破茂的執政風格還算穩健；親美、跟中國關係仍保持一定程度的和諧。所以最近一年來，日本跟別的國家都沒發生太大的磨擦。但熱門的新總裁人選：例如高市早苗與小泉進次郎能否做到這一點，還很難說。尤其是抗中色彩強烈的高市早苗。她當選對台灣很可能是友好加倍。但如果抗中的態度仍保持一貫的強悍，那麼，最終是否會演變成「日本有事，世界有事」？這將是一個值得思考的問題。