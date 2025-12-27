　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

細數黃國昌「3承擔」　柯文哲交保後首公開登台力挺：我沒選錯人

▲黃國昌「為新北應援×DO THE BEST」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌出席「為新北應援×DO THE BEST」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（27日）在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，持續朝2026新北市長選舉勝出的目標邁進。民眾黨創黨主席柯文哲不僅驚喜現身，還登台幫黃助講，強調黃國昌做到3個承擔，在整個民眾黨幾乎崩盤、在最危險的時候，透過在國會的表現，甚至還帶大家上街頭，一步一步去把民眾黨扛下來，「所以他能夠在最危險的時候，出來承擔這個辛苦的工作，這表示說，我當時沒有選擇錯人」。

柯文哲上台致詞時，特別拿出今年1月1日交接黨主席時，中央委員會的照片。他提到，在去年8月的時候，他第一次被羈押，心裡面在想，「奇怪，我明明什麼事都沒有做，是不是有什麼誤會？應該調查清楚以後就會還我清白」。

不要低估民進黨無恥的程度

柯文哲表示，因為這樣，所以前4個月他連去抗告都沒有，乖乖給北檢關，想說調查好應該會放他出去。結果4個月羈押期滿，被起訴的時候，看到起訴書嚇一跳，「這本是科幻小說嗎？裡面什麼事我都沒有做，怎麼會寫出這本？」

「北檢說他犯罪的證據之一，有一次沈慶京去找我，我們兩個在裡面講話，然後沈慶京走出我的辦公室面露微笑。」柯文哲說，所以朱亞虎的口供，沈慶京走出市長是面露微笑，這是柯文哲跟沈慶京合謀犯案的證據，「我那時候嚇到，這也可以當作證據？沈慶京面露微笑是我犯罪的證據，天啊這什麼東西？」

柯文哲表示，後來交保以後，檢察官一直抗告，他立刻去找黃國昌，「我說我看這局面，顯然現在誤會的不是民進黨，是我誤會他們了，我說我一開始以為民進黨是有什麼誤會，搞這個，現在我知道他們，他們沒有誤會，有誤會的是我。我忘了我以前講過的一句話，請不要低估民進黨無恥的程度」。

柯文哲說，他告訴黃國昌，民眾黨不能因為柯文哲的官司而停擺，「在這時候你必須要扛起來」。為什麼當時會選擇黃國昌？因為他肯「承擔」。

當你失敗的時候是你認識別人

柯文哲提到，在去年2月，黃國昌重回國會，他就一條一條推動法案，不管是「國會改革法案」、「不法關說罪」、「棄保潛逃罪」等。特別是國會改革方案，這引起民進黨的青鳥運動。

「我當時還問黃國昌，現在青島東路上都是你的靈堂，怎麼會搞成這樣？」柯文哲說，那時候黃國昌很悲憤地跟他講，國會改革方案哪一條不是民進黨當年的主張？他現在是實現他當年跟民進黨共同的主張。

柯文哲說，常常做一件事情不一定會得到掌聲，但是你去做是因為他應該要做，「我後來才發現，黃國昌是一個勇於承擔的人，他可以承擔那種責罵、罵名，但是他還是堅持他應該要做的事」。

第二個承擔，承擔團體共同的責任。柯文哲表示，去年8月，沒有想到花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目，當時就在媒體上鬧很大。柯坦言，其實當時也很害怕，是不是內部有人污錢，不過後來查一查發現帳目沒有問題，是帳務亂掉。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會。

「開記者會那一天，黃國昌其實剛剛動完一個小手術在醫院，他本來可以假裝生病不來開會。」柯文哲說，當你成功的時候，別人認識你；當你失敗的時候，是你認識別人，「政治上我看太多了，好康的時候大家大家都跑來，現在出事大家就走跑光了」，在民眾黨困難的時候，黃國昌選擇跟他一起來開記者會，也跟大家鞠躬道歉，一起承擔團隊的責任。所以第二個承擔是可以承擔團隊的責任。

第三個承擔，是承擔辛苦的工作。柯文哲提到，在他被羈押的時候，當時外界懷疑、內部也非常不安。在今年1月的時候，整個民眾黨民調調到最低，幾乎崩盤，在最危險的時候，可以需要有人出來承擔。

一定會給新北市帶來全新未來

柯文哲說，做一件事情最困難的不是內心不害怕，真正的勇敢是內心害怕，你知道前面很危險，但是因為他需要有人出來承擔，所以勇敢去做，這才是真正的勇敢，勇敢不是無知的。

柯文哲表示，黃國昌出來選黨主席，透過選舉過程，然後在後面一場一場的辯論，在國會的表現，甚至還帶大家上街頭，一步一步去把民眾黨扛下來。柯說，他出來後，有一次跟陳佩琪講，如果沒有黃國昌當時勇敢承擔，恐怕民眾黨完蛋了，「所以他能夠在最危險的時候，出來承擔這個辛苦的工作，這表示說，我當時沒有選擇錯人」。

「黃國昌從來沒有選擇輕鬆。他撐住懷疑，撐住攻擊，還有一個很困難，撐住了孤獨。」柯文哲說，因為他一個人在前面衝鋒陷陣，有時候大家都會覺得他衝過頭，但是民眾黨是個小黨，需要有人去衝撞、爭取最大聲量，去讓民眾黨被大家看到。每一件事，本來都不是他的工作，也不是他喜歡的工作，他去做，只是因為在那一刻，需要有人去做。這就是承擔。

柯文哲強調，承擔不是喊口號，不是開記者會說「我來負責」。承擔，是你知道做了這個對你也沒有什麼太大好處，做了這個還會被大家罵、做了這個前面不曉得會有多少危險。但是還是勇敢去做。

「黃國昌不是因為準備好才去做，而是因為情況危急、國家需要，而且沒有人可以比他做得更好，他去做。」柯文哲說，他相信黃國昌的毅力、相信黃國昌的認真，「更重要，我相信他的正直誠信」。

柯文哲強調，黃國昌是一個不會為了短期利益犧牲長期利益的人，不會為了少數人利益犧牲多數人利益，也不會為了政黨利益犧牲國家利益，「我相信他一定會給新北市帶來全新的未來」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
檢舉違停！　自己竟當場收紅單
細數黃國昌「3承擔」　柯文哲交保後首公開登台力挺：我沒選錯人
王ADEN昔自爆想偷親《不熙娣》班底！　遭小S逼問全招了
狗兒誤闖國道！暖男冒險抱上車　後車霸氣守護...55萬網友淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

細數黃國昌「3承擔」　柯文哲交保後首公開登台力挺：我沒選錯人

林岱樺「三山造勢」最終場7萬人相挺！　10前後任議員現身

賴清德轟「擁抱習近平卻彈劾總統」　鄭麗文：蔡英文8年也沒被彈劾

何志勇設條件退選新竹市長　鄭麗文：「現任優先」原則不變

賴清德質疑「鄭習會」有條件　鄭麗文：別以小人之心度君子之腹

定調2童踢足球衝突「非霸凌」　賴瑞隆甩風波車掃衝刺選戰

黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

赴台南視察無人機防災成果　蕭美琴：科技與人的結合讓國家更具韌性

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

細數黃國昌「3承擔」　柯文哲交保後首公開登台力挺：我沒選錯人

林岱樺「三山造勢」最終場7萬人相挺！　10前後任議員現身

賴清德轟「擁抱習近平卻彈劾總統」　鄭麗文：蔡英文8年也沒被彈劾

何志勇設條件退選新竹市長　鄭麗文：「現任優先」原則不變

賴清德質疑「鄭習會」有條件　鄭麗文：別以小人之心度君子之腹

定調2童踢足球衝突「非霸凌」　賴瑞隆甩風波車掃衝刺選戰

黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

赴台南視察無人機防災成果　蕭美琴：科技與人的結合讓國家更具韌性

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

貼整面牆「追殺欠債阿龍」變烏龍　網歪樓：劉德華找你

史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　超甜燦笑羞喊：為了他豁出去

醉男與女友吵架！怒砸自己賓士跑車搞笑畫面曝　敲後視鏡還自傷

林志玲化身「勝利女神」大秀熱舞　洋基工程主場爆滿3400人觀戰

與世隔絕的放空角落！台東低調咖啡民宿　東河包子走路3分鐘

快訊／8級強風範圍「擴大10縣市」　一路吹到明晚

假釋犯案還「加料」！客廳拉屎惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

中國多地錄用公務員　要考察「網路言行」

雙城論壇／公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

彰化月影燈季開跑！「Rody跳跳馬、櫻桃小丸子」打造夢幻馬戲燈區

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

政治熱門新聞

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

柯文哲AI玩上癮！問Deepseek維尼是禁忌嗎

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　他轟：棄市民於不顧

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

被寫成害柯文哲的人！沈慶京：作者亂寫

三共識「非霸凌」賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝

新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

批高雄觀光六都墊底　詹江村揭數據

國民黨禮讓高虹安選竹市　陳學聖質疑：這算哪門子藍白合

服氣了！才放話不排除脫黨參選　邱建富認民調公平公正「要團結」

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

更多熱門

相關新聞

黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

民眾黨主席黃國昌今（27日）在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，持續朝2026新北市長選舉勝出的目標邁進。國民黨議員陳明義今也到場，被問到藍白之間如何協調人選，陳認為，藍白的機制一直是一個形容詞，藍白合是大家的期待，「藍白合不是一個情緒的出口，是一個人民的期待」，藍白合就是真正的民意，讓新北市民用非常高的得票率告訴中央，不希望再看到這樣的惡鬥。

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

柯文哲AI玩上癮！問Deepseek維尼是禁忌嗎

柯文哲AI玩上癮！問Deepseek維尼是禁忌嗎

被寫成害柯文哲的人！沈慶京：作者亂寫

被寫成害柯文哲的人！沈慶京：作者亂寫

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

關鍵字：

柯文哲民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／2工人搬水晶洞被砸　1人不治

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面