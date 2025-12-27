細數黃國昌「3承擔」　柯文哲交保後首公開登台力挺：我沒選錯人

▲民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌出席「為新北應援×DO THE BEST」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（27日）在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，持續朝2026新北市長選舉勝出的目標邁進。民眾黨創黨主席柯文哲不僅驚喜現身，還登台幫黃助講，強調黃國昌做到3個承擔，在整個民眾黨幾乎崩盤、在最危險的時候，透過在國會的表現，甚至還帶大家上街頭，一步一步去把民眾黨扛下來，「所以他能夠在最危險的時候，出來承擔這個辛苦的工作，這表示說，我當時沒有選擇錯人」。

柯文哲上台致詞時，特別拿出今年1月1日交接黨主席時，中央委員會的照片。他提到，在去年8月的時候，他第一次被羈押，心裡面在想，「奇怪，我明明什麼事都沒有做，是不是有什麼誤會？應該調查清楚以後就會還我清白」。

不要低估民進黨無恥的程度

柯文哲表示，因為這樣，所以前4個月他連去抗告都沒有，乖乖給北檢關，想說調查好應該會放他出去。結果4個月羈押期滿，被起訴的時候，看到起訴書嚇一跳，「這本是科幻小說嗎？裡面什麼事我都沒有做，怎麼會寫出這本？」

「北檢說他犯罪的證據之一，有一次沈慶京去找我，我們兩個在裡面講話，然後沈慶京走出我的辦公室面露微笑。」柯文哲說，所以朱亞虎的口供，沈慶京走出市長是面露微笑，這是柯文哲跟沈慶京合謀犯案的證據，「我那時候嚇到，這也可以當作證據？沈慶京面露微笑是我犯罪的證據，天啊這什麼東西？」

柯文哲表示，後來交保以後，檢察官一直抗告，他立刻去找黃國昌，「我說我看這局面，顯然現在誤會的不是民進黨，是我誤會他們了，我說我一開始以為民進黨是有什麼誤會，搞這個，現在我知道他們，他們沒有誤會，有誤會的是我。我忘了我以前講過的一句話，請不要低估民進黨無恥的程度」。

柯文哲說，他告訴黃國昌，民眾黨不能因為柯文哲的官司而停擺，「在這時候你必須要扛起來」。為什麼當時會選擇黃國昌？因為他肯「承擔」。

當你失敗的時候是你認識別人

柯文哲提到，在去年2月，黃國昌重回國會，他就一條一條推動法案，不管是「國會改革法案」、「不法關說罪」、「棄保潛逃罪」等。特別是國會改革方案，這引起民進黨的青鳥運動。

「我當時還問黃國昌，現在青島東路上都是你的靈堂，怎麼會搞成這樣？」柯文哲說，那時候黃國昌很悲憤地跟他講，國會改革方案哪一條不是民進黨當年的主張？他現在是實現他當年跟民進黨共同的主張。

柯文哲說，常常做一件事情不一定會得到掌聲，但是你去做是因為他應該要做，「我後來才發現，黃國昌是一個勇於承擔的人，他可以承擔那種責罵、罵名，但是他還是堅持他應該要做的事」。

第二個承擔，承擔團體共同的責任。柯文哲表示，去年8月，沒有想到花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目，當時就在媒體上鬧很大。柯坦言，其實當時也很害怕，是不是內部有人污錢，不過後來查一查發現帳目沒有問題，是帳務亂掉。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會。

「開記者會那一天，黃國昌其實剛剛動完一個小手術在醫院，他本來可以假裝生病不來開會。」柯文哲說，當你成功的時候，別人認識你；當你失敗的時候，是你認識別人，「政治上我看太多了，好康的時候大家大家都跑來，現在出事大家就走跑光了」，在民眾黨困難的時候，黃國昌選擇跟他一起來開記者會，也跟大家鞠躬道歉，一起承擔團隊的責任。所以第二個承擔是可以承擔團隊的責任。

第三個承擔，是承擔辛苦的工作。柯文哲提到，在他被羈押的時候，當時外界懷疑、內部也非常不安。在今年1月的時候，整個民眾黨民調調到最低，幾乎崩盤，在最危險的時候，可以需要有人出來承擔。

一定會給新北市帶來全新未來

柯文哲說，做一件事情最困難的不是內心不害怕，真正的勇敢是內心害怕，你知道前面很危險，但是因為他需要有人出來承擔，所以勇敢去做，這才是真正的勇敢，勇敢不是無知的。

柯文哲表示，黃國昌出來選黨主席，透過選舉過程，然後在後面一場一場的辯論，在國會的表現，甚至還帶大家上街頭，一步一步去把民眾黨扛下來。柯說，他出來後，有一次跟陳佩琪講，如果沒有黃國昌當時勇敢承擔，恐怕民眾黨完蛋了，「所以他能夠在最危險的時候，出來承擔這個辛苦的工作，這表示說，我當時沒有選擇錯人」。

「黃國昌從來沒有選擇輕鬆。他撐住懷疑，撐住攻擊，還有一個很困難，撐住了孤獨。」柯文哲說，因為他一個人在前面衝鋒陷陣，有時候大家都會覺得他衝過頭，但是民眾黨是個小黨，需要有人去衝撞、爭取最大聲量，去讓民眾黨被大家看到。每一件事，本來都不是他的工作，也不是他喜歡的工作，他去做，只是因為在那一刻，需要有人去做。這就是承擔。

柯文哲強調，承擔不是喊口號，不是開記者會說「我來負責」。承擔，是你知道做了這個對你也沒有什麼太大好處，做了這個還會被大家罵、做了這個前面不曉得會有多少危險。但是還是勇敢去做。

「黃國昌不是因為準備好才去做，而是因為情況危急、國家需要，而且沒有人可以比他做得更好，他去做。」柯文哲說，他相信黃國昌的毅力、相信黃國昌的認真，「更重要，我相信他的正直誠信」。

柯文哲強調，黃國昌是一個不會為了短期利益犧牲長期利益的人，不會為了少數人利益犧牲多數人利益，也不會為了政黨利益犧牲國家利益，「我相信他一定會給新北市帶來全新的未來」。