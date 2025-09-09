國際火線／戰爭部啟示錄：當「軍人控」川普全面失控

▲川普的臉跟《現代啟示錄》以AI合成的圖像。（圖／川普Truth Social社群網頁）

文／朱錦華

美國總統川普2016底第一次當選總統後，我寫過一篇題為《川普的3個靈魂：商人、賭徒、軍人控》的文章，談到了唸過軍校的川普性格裡的「軍人控」部分。他在第一任時這個部分還沒完全顯現出來。但是他在第二任執政至今才不過8個月多一點，一連串的舉措，就把「我川好武」的本色，徹徹底底的暴露無遺了。

就拿最近幾個例子來說吧。今年6月14日，他就以「紀念美國陸軍成立250周年」之名舉行大閱兵，實質為自己賀壽。為什麼？因為本身是「軍人控」的他就愛這一味。

▲美國派出B-2轟炸攻擊伊朗的核設施。（圖／路透)

6月22日，川普趁著以色列把伊朗打到半身不遂之際，發動「午夜之槌」(Midnight Hammer)行動，轟炸伊朗的核設施，因為他知道此時伊朗已無力還手，自己正好趁這個好機會揀個便宜，好好修理伊朗一頓，也大大滿足自己動武的慾望。

上月20日，他又以「打擊毒品走私」之名，派出三艘戰艦在委內瑞拉附近水域擺出陣勢，一副要幹架的樣子。9月2日，美軍甚至擊沈一艘駛離委內瑞拉的船隻（說它運毒）。川普實在很希望效法雷根與老布希兩位黨內前輩總統入侵拉丁美洲國家，宣揚一下美國國威。更何況，委內瑞拉還有蘊藏量豐富的石油可以讓他drill、drill、drill……？

▲川普簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」(圖／達志影像／美聯社）

川普那顆躁動的、躍躍欲試的動武的心，正在尋找開戰的契機。目前他欠缺的，只是一個讓他可以名正言順動武的藉口罷了。我在這裡預祝他心想事成。

事情發展到今天，川普乾脆不演了。本月6日，川普簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」(Department of War)，指稱這是向全世界傳達「勝利的訊息」。他甚至說白了更名為「戰爭部」，是劍指芝加哥：準備派遣國民兵、FBI幹員探員進駐，大肆逮捕及驅逐非法移民。

▲美國國防部更名為「戰爭部」後的圖樣。(翻攝自臉書）

他在社群平台「真實社群」(Truth Social)裡發文說：「芝加哥很快就會曉得，為什麼這個單位被稱作戰爭部。」這則貼文裡中有一句話說：「我喜歡在早上聞到驅逐的味道」，貼文中還有一幅把川普的臉跟1979年經典電影《現代啟示錄》(Apocalypse Now)以AI合成的圖像。圖像的背景是芝加哥的天際線，同還配上一個合成字：Chipocalypse Now。意指「芝加哥啓示錄」。

被合成川普的臉的圖中那個角色，是《現代啓示錄》裡由勞勞杜瓦(Robert Duvall)飾演的好戰分子：美軍空中騎兵師中校 吉爾戈(Bill Kilgore)。他在片中有一句經典台詞：「我喜歡在早上聞到夷燒彈的味道」。川普有多麼熱愛戰爭，難道這還不夠明顯嗎？