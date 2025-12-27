　
國際

「機上最爽睡姿」TikTok瘋傳！　專家警告1後果恐致命

▲▼「機上最爽睡姿」TikTok瘋傳！　專家警告恐致命。（圖／翻攝TikTok@linzi_who）

▲外國網友瘋傳的「機上睡姿」，被醫療專家警告恐有致命後果。（圖／翻攝TikTok@linzi_who）

記者吳美依／綜合報導

TikTok近期瘋傳一種「機上睡姿」，乘客屈膝把雙腳放在座椅上，並用安全帶固定雙腿，整個人蜷縮在椅子上休息，宣稱能獲得更好的睡眠品質，但醫療專家警告，此舉可能導致致命後果。

《福斯新聞》報導，這種「蜷縮式」機上睡姿在TikTok爆紅，卻有許多人嘗試時被空服員制止。另一些人體驗後也坦言，雖然初期感覺舒適，但時間一久就會雙腳發麻，甚至造成胃部不適。

醫療專家也警告，這項趨勢可能導致嚴重健康風險，尤其在長途飛行中。比佛利山莊精神科醫師李柏曼（Carole Lieberman）經常為飛機乘客提供心理健康服務，她警告這種姿勢極度危險，「因為會讓雙腿處於緊縮壓迫狀態」，大幅提升深層靜脈血栓的風險，而「深層靜脈血栓可能引發肺栓塞，後果恐怕致命。」

根據美國梅約診所（Mayo Clinic），在飛機上久坐本來就會增加血栓風險，建議乘客應穿著壓力襪並定期活動雙腿，促進血液循環。

佛州前空服員、禮儀專家惠特摩（Jacqueline Whitmore）也指出，將腳放在座椅上違反飛行禮儀，如果真的想要緩解久坐不適，唯有在鄰座無人且長途飛行的特殊情況下，才建議考慮這麼做，而且仍須脫鞋穿襪，或以毯子覆蓋雙腳。

12/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

機上睡姿靜脈血栓肺栓塞長途航班TikTok

