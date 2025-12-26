快訊／日本群馬縣爆嚴重車禍！「15車連環撞」猛傳爆炸聲響

▲日本群馬縣26日晚間發生15車連撞車禍。（圖／翻攝自X／@Lc2BESpn5JG0MTk）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本群馬縣26日晚間發生嚴重車禍事故，地點位於群馬縣水上町的關越自動車道下行線，至少15輛車輛發生連環追撞，包括多輛轎車與大型卡車，現場一輛卡車更起火燃燒，造成多人受傷，所幸皆有意識。

有日本民眾在X上面分享，本來預計明天要安排滑雪，沒想到遇到15車連撞的嚴重車禍。畫面中可以看見，多輛轎車與大型卡車撞成一團，造成猛烈火勢以及濃煙，並不時發聲爆炸聲響，其他車主只能在一旁乾著急等待救援。

根據NHK等日媒報導，群馬縣警察高速隊表示，截至晚間9時，數名傷者均已送醫，皆意識清醒，無人陷入重症。消防人員也在現場持續進行滅火作業，避免火勢擴大。

受事故影響，關越自動車道多處路段緊急封閉。晚間9時30分起，上行線從新潟縣湯澤交流道至群馬縣月夜野交流道、下行線從月夜野交流道至水上交流道之間全面禁止通行，詳細肇事原因仍在調查中。警方呼籲用路人避開該路段，改道行駛。