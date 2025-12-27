日本高速公路50車追撞！至少1死26傷　現場照片曝光

▲日本群馬縣26日晚間發生50車連撞車禍。（圖／翻攝自X／@Lc2BESpn5JG0MTk）

記者柯沛辰／綜合報導

日本群馬縣高速公路26日深夜發生嚴重連環車禍，至少50輛車失控追撞，造成至少1人死亡、26人受傷，其中5人傷勢嚴重。警方初步研判，因正值暴雪，車輛疑似打滑失控釀禍，也因路面結冰，讓救災難度提升。

火燒車夾在雪夜裡 爆炸聲、黑煙驚動路人

事故發生在當地時間晚上7點30分，當時群馬縣水上町附近的關越高速公路發生多車追撞，引發火燒車。根據日媒披露畫面，現場一輛疑似運送汽車的拖板車陷入燃燒，上面還載有多輛汽車。

有日本民眾在X上面分享，本來預計明天要安排滑雪，沒想到遇到連環車禍，現場不時傳來爆炸聲響。

連環車禍1死26傷 至少17車炎上

初步統計，這場連環車禍造成至少1人死亡、26人受傷（5人重傷）。根據共同社報導，死者為77歲女性。由於事故發生在下行線（水上IC附近），造成月夜野IC—湯澤IC上下線一度封閉。

由於火勢極大，至少17輛車陷入燃燒，因此即便過了午夜，滅火工作也仍在進行中。不過，由於路面結冰，增加救災難度，消防人員持續處理中。