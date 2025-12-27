好市多活龍蝦「整車被偷」！損失1200多萬　驚動FBI介入調查

▲這批活龍蝦原定送往好市多，未料中途遭竊。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國麻州一批活龍蝦準備運往好市多（Costco），未料卻在中途遭竊，損失金額高達40萬美元（約新台幣1255萬元），甚至驚動聯邦調查局（FBI）介入調查，但目前尚未宣布逮捕消息。

《福斯新聞》報導，這批價值40萬美元的活龍蝦原定配送至伊利諾州和明尼蘇達州的好市多分店，從麻州陶頓市（Taunton）取貨後沒有抵達目的地。

印第安納州物流公司Rexing Companies執行長雷辛（Dylan Rexing）表示，這起竊案絕非偶發事件，而是犯罪集團的精心策畫，「這次竊盜並非隨機犯案。我們越來越常看到一種模式，歹徒透過偽造電子郵件和一次性手機冒充合法運輸業者，在運輸過程劫持高價格貨物」。

他坦言，「對於我們這種中型仲介公司而言，40萬美元的損失相當慘重，迫使我們做出艱難決策，最終推高整個供應鏈成本，消費者將承受漲價後果」，呼籲聯邦機構必須配備現代化執法工具，才能有效打擊組織犯罪網絡。

國土安全調查局今年稍早啟動「沸點行動」（Operation Boiling Point），專門對付有組織的零售犯罪。在宣布該計畫時，該機構估計，貨運竊盜每年造成150億至350億美元損失，犯罪集團經常在港口、貨車休息站等運輸環節下手。美國運輸部9月也發布資訊徵求令，向執法部門和業界尋求保護供應鏈的對策建議。