雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

Lo que debía ser una jornada de nieve terminó en caos por una fuerte ventisca en Niseko, Hokkaido, donde esquiadores fueron sorprendidos por vientos extremos y baja visibilidad. #Japón #Hokkaido #Niseko #ClimaExtremo #TresPm pic.twitter.com/ElPWDsajbv — Tres PM (@trespm) December 27, 2025

記者王佩翊／綜合報導

日本26日因強烈冬季氣壓配置加上高空寒流直撲，導致西日本至北日本的日本海側地區降雪急遽增強，多地可能出現暴風雪。北海道知名滑雪聖地二世谷也遭遇罕見暴風雪襲擊，現場遊客被迫緊急撤離，社群媒體湧現大批「災難現場」驚險影片。

這波突如其來的強烈冷氣團讓二世谷雪況急遽惡化，多名台籍滑雪客在Threads平台分享親身經歷，直呼現場狀況超乎想像。有遊客描述當時情況慘烈，強風讓人無法正常行走，「只能趴在地上匍匐前進」，甚至有滑雪板被風勢捲走飛下山坡。

▲許多滑雪客站不穩，被吹到在地。（圖／翻攝自／@Mario_Moray）



由於暴風雪太激烈，現場能見度極低，所有滑雪客被吹得搖搖晃晃，同時也擔憂不知是否能順利撤退。

惡劣天候同時重創交通運輸，札幌新千歲機場大批航班被迫停飛，暴風雪預料將持續影響當地。現場遊客心有餘悸地表示，「再吹下去整個人都快被捲上天」。有國外網友在X上分享搭乘纜車的影片，只見風雪過大，纜車也搖搖晃晃。

熟悉當地雪況的滑雪愛好者也特別提醒，由於暴風雪來得又快又急，目前表面看似鬆軟的新雪底下其實已經結冰，加上能見度幾乎為零，容易產生視覺誤判，強行滑雪恐怕相當危險，建議計劃前往的遊客暫緩行程，以策安全。