自民黨總裁選舉「暫定10/4登場」　日政壇2大老將表態參選

▲茂木敏充（左）、林芳正（右），均已表態投入自民黨總裁選舉。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本首相石破茂7日宣布請辭，自民黨8日召開緊急高層會議，敲定臨時總裁選舉方針。目前消息指出，選舉日期可能選定10月4日，而自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正已雙雙表態參選。

《共同社》報導，石破茂宣布請辭時，也為7月參議院選舉慘敗道歉。他表示「全是我的責任」，並承諾不會阻擋現任閣員參選。

總裁選舉管理委員將全力加速選舉準備作業，預計最快明（9）日就能確定投票方式。TBS、《路透社》等外媒指出，自民黨正就9月22日發布公告，10月4日進行投開票的日程進行最後協調。

此外，這次總裁選舉將採用「全面模式」，國會議員票、黨員及黨友票的配額相同，充分反映黨員意向，對於民調領先候選人更加有利。

茂木敏充8日表態願意參選，強調「在黨內與政府累積各種經驗的我，將貢獻全部力量」，並將召開記者會，說明如何擺脫少數派執政困境。林芳正也確定投入選戰，山口縣自民黨支部更通過決議，要求身為會長的他參選。

各方人馬正積極奔走，力拚取得參選門檻所需的20名推薦人。除了上述2位老將，前經濟安保大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安保大臣小林鷹之等人，也被傳出可能投入選戰。