陰莖僅2.5公分！　36歲男擁「全球最小GG」認了：這輩子沒進去過

美國一名男子公開表示，自己可能擁有全世界最小的陰莖，長度不到1英吋。



記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子公開表示，自己可能擁有「全世界最小的陰莖」，長度不到1英吋（約2.5公分），且至今仍是處男。他坦言這個狀況對人生造成極大影響，尤其在人際關係與性經驗上備感挫折。

罹患微小陰莖症 僅0.6%人會出現

根據《紐約郵報》報導，現年36歲的菲利普斯（Michael Phillips）受訪時坦言，「我到現在還不確定，自己是否真的接受了『微小陰莖』（micropenis）這件事。」他表示，自己的生殖器尺寸不到1英吋，後來才知道自己其實罹患一種罕見的疾病。

根據美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）定義，微小陰莖是指出生或幼年時期即發現的異常短小陰莖，長度低於3.67英吋（約9.3公分）即屬此類，全世界僅約0.6%人口有此症狀，多與胎兒時期睪固酮缺乏有關。

高中曾遭羞辱 從此不敢談戀愛

菲利普斯透露，小時候曾期望自己只是「晚發育」，但遲遲未見改善。他曾在高中時遭遇重大打擊，一名女生看到他的陰莖後當場大笑，讓他從此對交友和戀愛產生陰影，「我曾有過幾次性經驗，但沒辦法順利進入。後來就放棄約會，也對這些事失去興趣。」

直到多年後就醫，他才知道這其實是一種醫學上的病症，也因此開始慢慢釋懷。他指出，外界對「小陰莖」存在許多誤解，認為只是單純尺寸問題，卻不了解其中可能有醫學原因。

想以「金氏世界紀錄保持人」身分喚起關注

儘管人生受挫，菲利普斯仍試圖以正面態度面對。他鼓勵其他同樣受此困擾的人，不要獨自承受壓力，「找信任的人聊聊，他們可能比你想像中更能理解與接受。」

他甚至開玩笑地說，如果真的擁有全世界最小的陰莖，「或許可以申請金氏世界紀錄，讓更多人了解這項被低估的醫學狀況。」