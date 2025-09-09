　
國際

法總理倒台正式提辭職！　馬克宏將任命第五位人選

▲▼法國總理白胡Francois Bayrou倒台。（圖／路透）

▲法國總理白胡在國會信任投票中失利。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

法國政府面臨垮台危機，總理白胡（Francois Bayrou）9日在最新國會信任投票中壓倒性失利，慘遭罷免，他隨即向總統馬克宏辭職，而他僅執政9個月時間。馬克宏將在未來幾天內任命新的總理，而白胡是法國9個月來第二位下台的總理，法國並將迎來2年內第五位總理。

外媒普遍認為，白胡政府的倒台並不意外，他提出一項要求超過440億歐元的預算方案，凍結社會福利、裁減公職人員、取消2個法國人視為國民假期的假日，用以節省開支，降低法國不斷飆升的債務計畫，他警告，如果政府再不採取行動，目前已達國內生產總值（GDP）114% 的國債將帶來「債權人的支配」，就像外國勢力般。

白胡提起的預算方案導致對手大團結，在國會共同對他投下反對票，以364票對194票壓倒性勝利，將他趕下台，且民調顯示，大多數法國人也希望他下台，甚至他自己在國會投票前，就已經邀請盟友喝起「告別酒」。

白胡遭罷免後，隨即項馬克宏提出辭職，馬克宏承諾，在未來幾天內就會任命新總理，這將是他不到2年內的第四位總理。不過無論誰接任，外界認為，下任總理都將面臨與白胡相同的困境，也就是在一個分裂為三個嚴重對立派系的國會中，提案通過預算。

▼白胡倒台，馬克宏將任命他第五任總理。（圖／路透）

▲▼法國總理白胡Francois Bayrou倒台。（圖／路透）

09/08

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

百年老店要歇業了！　在地人不捨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

法總理倒台正式提辭職！　馬克宏將任命第五位人選

法總理倒台正式提辭職！　馬克宏將任命第五位人選

