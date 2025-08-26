　
國際

國際火線／天國或地獄：AI會是毀滅人類的魔鬼終結者？

▲▼「阿湯哥」湯姆克魯斯《不可能的任務：致命清算 第一章》。（圖／UIP提供）

「阿湯哥」主演的《不可能的任務：致命清算》，觸及了AI威脅人類生存的問題 。(圖／UIP提供)

文／朱錦華

在所有反烏托邦的文學／影視作品創作裡，AI人工智慧是被鎖定的重點描寫對象之一。無論是《2001太空漫遊》裡的「哈爾9000電腦」、《魔鬼終結者續集》裡的「天網系統」、或是《不可能的任務》系列最後兩集：《致命清算》與《最清後算》裡的「生存體」(Entity)，都描述了當AI會自我學習、自我思考後，將反過來吞噬它的主人、毀滅人類。

科幻作品裡的小說家言，大家儘可以一笑置之。然而如今連被譽為「AI教父」的辛頓(Geoffrey Hinton)都跳出來作出類似警告，人們就不能不嚴肅看待了。英國《衛報》不久前報導，辛頓預估：「未來30年內，有10%到20%的可能性出現AI導致人類滅絕的結果」。他警告說，科技變革的速度比預期要「快很多」。

▲▼「AI教父」辛頓（Geoffrey Hinton）。（圖／達志影像／美聯社）

「AI教父」辛頓警告：A1有可能讓人類滅絕。(圖／達志影像／美聯社）

但AI為何會威脅到人類安全？辛頓分析指出： 其一，AI系統會透過大量數據不斷的自我學習、優化自我能力。演算法變得更加複雜，AI有可能會作出違背預設規範的決定、甚至想方設法繞過安全限制。換言之，它會失控。當它感知人類要毀滅它的時候，為了保護自己，極可能會先下手為強；就像《致命清算》和《最後清算》裡的「生存體」那樣。

其二，AI的發展速度遠遠快過人類的監管與規範措施的腳步，很難不讓人擔心企業與政府根本無法及時建立有效的監管機制。最終，AI會變成「自走砲」，脫離監管，淪為野心家和不良企圖者的工具，不曉得會被拿來幹什麼。

▲▼導演史丹利庫柏力克《2001太空漫遊》。（圖／華納提供）

庫柏力克1968年的電影《2001太空漫遊》裡，即預言了AI對人類的背叛 。(圖／華納提供）

其三，AI不可能不被應用在軍事科技上。軍工業者為了爭奪市場，會陷入無法停止的AI軍備競賽。但AI缺乏人類的價值觀或道德判斷。如果系統設計是以效率和目標為最優先考量，AI 的自主武器系統可能會因演算法錯誤或誤判(例如誤判對手動武意圖)，而做出危及人類安全的決定。

正如電影《奇幻核子戰》(Fail Safe,1964)裡所說的：「所有機器都會出錯；越複雜的機器越容易出錯。」AI恐怕也很難例外。

▲美國原子彈之父奧本海默。（圖／達志影像／美聯社）

後悔發明原子彈的「美國原子彈之父」奧本海默。(圖／達志影像／美聯社)

辛頓的警告，讓人想起了主持「曼哈頓計畫」的「原子彈之父」奧本海默(Julius Robert Oppenheimer)的懺悔。當他目擊第一顆原子彈在阿拉高德沙漠上空引爆，發出耀目閃光並形成巨型的蘑菇雲時，讓他想起了梵文史詩《摩訶婆羅多》裡的詩句：「漫天奇光異彩，猶如聖靈逞威，祇有千隻太陽，始能與它爭輝。現在我成了死神，世界的毀滅者。」

AI目前正處於開發／應用的大爆發階段。因為上述擔憂要開發者馬上踩煞車，根本不可能！古語云：「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」AI未來是禍還是福，有賴人類智慧的明智判斷，而並非全然交給人工智慧。

08/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

00922後天拉高台積電權重　20檔「高含積ETF」今年績效大車拼

川普政府政策反覆，儘管美國對等關稅議題降溫，半導體關稅仍有變數，台股近重回24,000點，而台積電（2330）更是領頭羊，而高「含積量」20檔ETF今年以來績效落在0.16～25.31%，聯邦台精彩50（009804）、保德信市值動能50（009803）、華南永昌優選50（009808）、國泰台灣科技龍頭（00881）等四檔報酬率達兩位數百分比，表現最為突出。

Google高層預言AI重塑遊戲業生態

Meta豪砸資源拿下Midjourney授權

愛上ChatGPT　她熱戀2個月點頭嫁了

蘋果傳洽Google合作　新版Siri考慮採用Gemini

關鍵字：

AI人工智慧AI教父辛頓Geoffrey Hinton國際火線

