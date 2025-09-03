國際火線／章子怡命硬？《醬園弄》為何口碑票房雙輸？

▲《醬園弄》由章子怡挑大樑演出。（圖／翻攝自微博）

文／朱錦華

香港導演陳可辛的大野心新作《醬園弄．懸案》不久前在大陸上映。這部取材自「民國四大奇案之一」的「醬園弄殺夫案」是大製作；鑽石級演員陣包括三位「大女主」：章子怡、趙麗穎、楊冪。男主角方面有「硬裡子」的雷佳音、易烊千璽和金馬獎影帝范偉。

然而本片的票房與口碑迄今雙雙受挫。「豆瓣評分」僅5.9分，是陳可辛迄今作品在該項評分裡得分最低的。近10萬名投票觀眾裡，超過75%的人給了3顆星及以下的評分(滿分5分)。本片成本約6億人民幣；但迄今票房約3.3億人民幣（製片方可分得約1.24億人民幣），顯示該片目前仍處於虧損狀態。製片方相當失望。這部作品整體來說表現並不差，那為什麼會得到這樣的結果？不少批評者一語道破重要原因：分拆成上下集上映！

▲《醬園弄》取材自「民國四大奇案」。（圖／翻攝自微博）

明明章子怡也在，前車可鑑，陳可辛為何就不懂得記取教訓？章子怡在本片裡飾演一名被形容是「命硬」的命運悲慘女子。真實人生中她是否「命硬」我不曉得。但如果大家不健忘，大概應該記得上一部因為分拆成上下集上映，結果票房慘敗的華語大片，是吳宇森的《太平輪》。該片的女主角，正是章子怡！

《醬園弄》跟《太平輪》有許多相似的地方：都是取材自大陸民國時期的真實事件：都是大時代、大製作、大卡司；導演都希望能夠兼顧藝術與票房。但是決定分拆成兩集之後，一切都完了！

▲《不可能的任務：最終清算》難逃虧損。（圖／UIP提供）

《醬園弄》由章子怡主演。（圖／翻攝自微博）儘管西方有些大IP：例如《復仇者聯盟》最後一集分拆成《無限之戰》與《終局之戰》兩部後，票房依然亮麗，但這僅是極少數的例外。「阿湯哥」的《不可能的任務》最終章分拆成《致命清算》與《最終清算》後，前者票房勉強打平，後者則注定虧損。由此可見，影片分拆上下集上映是極為冒險之舉。

當然也有人會舉出吳宇森的《赤壁》上下集、以及烏爾善的《封神三部曲》都贏得好票房的例子。不過這兩個例子有點特殊。其一，無論是《赤壁》或《封神》的故事，都是華人觀眾早已耳熟能詳的。他們去看電影，主要是想看戰爭或特效場面、以及動作戲（還有些是去看金城武或林志玲）。而且，由於它們是動作電影，全球票房也有裨益。

▲《太平輪》找來金城武（左）與黃曉明兩大男神掛帥，還是救不了票房。（圖／威視提供）

但《太平輪》和《醬園弄》卻是大家不熟悉的故事，又是悲劇；除非真的是驚天神作，否則，華人觀眾普遍對這種要看上下集的電影提不起勁。《醬園弄》都已經擺明說是「懸案」，卻還要分成兩集，大家更不來勁了。王晶說，陳可辛想兼顧藝術與票房，結果是兩頭都顧不好。

這番話從上集的內容來看，是可以獲得印證的。明面上是涉及謀殺的驚悚懸疑電影，裡面卻花了很大篇幅去談女權問題（沒有人反對女權，但不適宜在一部驚悚片裡卯起來大談女權）。結果是驚悚、懸疑、推理的內容變淡了（可能有部分被挪到下集），劇情不免顯得空洞化。如果陳可辛不那麼渴求要拍「大片」，少用一些大明星，稍為壓低製作成本，把故事限縮在3小時之內一部拍完，《醬園弄》應該還是一部質感不錯、值得觀看的電影。