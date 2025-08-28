　
    • 　
>
國際

國際火線／誰才是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

川普懸賞要捉拿馬杜洛(左)，意在搶奪委內瑞拉的石油？（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

被譽為「現代語言學之父」、同時也是著名歷史學家、政治批評家的美國學者諾姆·杭士基(Noam Chomsky)曾寫過一本書叫《流氓國家》(Rogue States)，但是書中所指的「流氓國家」，並非親西方媒體傳統上所認知的伊朗、北韓、或是以前的伊拉克，而是美國！

杭士基在書中曝光了美國跟恐怖主義的掛鉤（例如扶植賓拉登的「蓋達」組織），同時痛批美國為了自身大利益一意孤行，粗暴的介入甚至入侵第三世界國家，導致該地區的動亂、甚至戰亂。因此杭士基認為：美國才是「超級流氓國家」！

▲▼美國陸軍加入美墨邊境行動。（圖／達志影像／美聯社）

美國陸軍入侵別人的國家，幾乎已經變成家常便飯。(示意圖／達志影像／美聯社)

回顧歷史，二戰後入侵別人國家次數最多的，並非蘇聯或俄羅斯，而是美國。歷來可數的至少包括古巴（豬灣入侵事件）、多明尼加、越南、柬埔寨、格瑞那達、巴拿馬（捉拿諾瑞嘉）、阿富汗、伊拉克。至於轟炸對方境內目標、策動政變（例如南越、智利）、煽動人民反政府示威（例如烏克蘭），次數之多，本文根本不及備載。

美國最近擺出大陣仗，暗示將對委內瑞拉用兵，是美國「流氓行為」的又一次證明。一直指控委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)是「毒梟」的川普政府，8日高調宣布懸賞5000萬美元（約新台幣15億），徵求能夠逮捕馬杜洛的有用訊息。20日更以打擊毒品走私為由，宣布在委內瑞拉附近水域，部署三艘配備有「神盾」導彈發射系統的美國艦艇。

▲▼美國軍艦勃克級神盾導彈驅逐艦約翰·S·麥肯號，穿越台灣海峽。（圖／翻攝美軍第七艦隊網站）

美國「勃克級」神盾導彈驅逐艦「約翰·S·麥肯號」。（圖／翻攝自美軍第七艦隊網站）

根據內幕消息，川普政府同時正在考慮向該地區派遣近4000名陸戰隊員。馬杜洛則以「美國威脅」為由，在全國部署450萬民兵因應。

美國跟委內瑞拉也曾有過「甜蜜蜜」的時期。然而1999年左派的查維茲(Hugo Rafael Chávez Frías)當選總統後，兩國就鬧翻了。查維茲指定馬杜洛為接班人，美國則支持總統大選裡馬杜洛的競爭對手瓜伊多(Juan Guaidó)。2019年1月23日，連任成功的馬杜洛不滿美國支持瓜伊多為「臨時總統」及反對派陣營，宣布與美斷交。

▲▼委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。（圖／達志影像／美聯社）

美國支持的委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。（圖／達志影像／美聯社）

川普擺出一副要動武的姿態，主要用意還是在「威嚇」。不過如果他真的動手，鑑於美國以往的作為，大家也不會覺得太意外。委內瑞拉地緣政治專家德爾加羅表示，美方帶有武力威脅意味的言論和做法，將加劇拉美地區的不穩定性。

他認為：美國若以「打擊販毒」之名真的動武，只不過是藉口。實際上向毒梟集團提供武器的，恰恰是美國公司。美國針對委內瑞拉的施壓，明眼人都看出其實是覬覦委內瑞拉豐沛的石油資源。

08/26 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「台灣半導體」如何化解地緣政治與貿易壁壘的雙重壓力?

「台灣半導體」如何化解地緣政治與貿易壁壘的雙重壓力?

美國總統川普近日頻繁拋出對半導體產品課徵高額關稅的言論，稅率從最初的100%一路飆升至200%甚至300%，並預計在兩週內公布細節，此種看似反覆無常的政策變動，其背後有著清晰的戰略邏輯，即此非單純的經濟貿易保護，而是將半導體視為國家安全的戰略資產，以232條款作為包裝，將貿易工具轉化為地緣政治武器。

川普關稅年收入　可望飆破5000億美元

川普關稅年收入　可望飆破5000億美元

川普盯上「全球最大軍火商」　傳研議入股洛馬、波音股份

川普盯上「全球最大軍火商」　傳研議入股洛馬、波音股份

川普不讓！　印度50%關稅今生效

川普不讓！　印度50%關稅今生效

高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

馬杜洛川普委內瑞拉瓜伊多杭士基流氓國家國際火線

