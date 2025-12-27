狗兒誤闖國道！暖男冒險抱上車　後車霸氣守護...55萬網友淚讚

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上北斗路段12月25日發生一起驚險的救援事件，一隻狗狗誤闖國道後，受傷躺在內側車道，一名年輕男子發現後，冒險將車子停在內線車道下車救援，後方駕駛見狀立刻停車保護，並高喊「你保護牠，我保護你」。這段驚險影片已吸引超過55萬人次觀看，網友既感動又為救援者捏把冷汗。高公局斗南工務段段長馬信宏也特別呼籲，民眾若遇動物誤闖國道，請優先撥打1968通知專業人員處理，切勿貿然下車，務必以自身安全為重。

▲國道暖心救援重傷狗狗民眾看到相當感動。（圖／翻攝自threads／kai8087提供）

事件發生在聖誕節當天，有民眾行經國道1號北上北斗路段時，發現一隻受傷的狗狗躺在內側車道掙扎，當時車流快速，一名勇敢的年輕駕駛毫不猶豫地將車停在傷狗前方，隨即冒險下車，小心翼翼地將狗狗抱起並安置到車內，整個過程險象環生。

更令人動容的是，後方一位駕駛見狀，立刻將車停在救援車輛後方，開啟危險警示燈，為前方救援者築起一道防護牆，更留下了一句讓人暖到心底的話「好人一生平安，你保護牠，我保護你。」

這段影片在網路發酵後，迅速累積超過55萬次觀看。網友們紛紛留言：「謝謝兩位善心人，看到眼眶紅了」、「求狗狗後續，我想捐醫療費！」、「兩位都是英雄」。然而，也有大量網友表達憂慮：「真的太危險了，國道車速那麼快」、「雖然很感動，但想到可能發生的追撞就頭皮發麻」。

民眾看到畫面非常感動，但也不忘提醒「冒生命危險救援，真的建議要打雙黃燈、放警示牌，保護自己也保護他人。」一位養狗狗的小姐姐則說「畫面很暖心，但國道車速快非常驚險。幸好前後車主看起來都有意識地做了防護。如果要這樣做，真的必須提前想好安全措施。」

高公局斗南工務段段長馬信宏在了解事件後表示，經查該事件發生於12月25日，確有動物誤闖內側車道。他鄭重呼籲，用路人在高速公路發現受傷或誤闖動物時，最安全的做法是立即撥打1968專線，或使用「1968」APP通知行控中心，他們會立即派遣專業小組前往處理。馬段長強調，高速公路行車速度極快，民眾貿然停車、下車救援，對自身及其他用路人構成極高風險，「應以自身行車安全為最優先考量，將救援工作交給專業人員。」