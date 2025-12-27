　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓士兵「被烏克蘭俘虜」不想回家了！親筆信曝：只想投奔南韓

▲▼ 北韓士兵被烏克蘭俘虜！親筆信曝：想脫北。（圖／翻攝自Facebook）

▲兩名北韓遭俘士兵已表達脫北意願。（圖／翻攝自Facebook）

記者王佩翊／編譯

北韓派遣大量士兵前往俄烏前線，以支援俄羅斯，但卻也造成多名士兵傷亡。有兩名北韓士兵更在戰場上被烏克蘭俘虜，如今他們的親筆信內容曝光，在信中兩人表達堅定的脫北意願，希望能前往南韓展開新人生。

根據《朝鮮日報》報導，脫北者團體「同胞魂統一連帶」24日公開這項消息，強調這是首次有北韓戰俘以書面形式明確表達投奔南韓的決心。該團體透露，這兩名北韓士兵透過製作人金英美，將親筆信件交給脫北者組織。信中寫道，「我將南韓民眾視為親生父母、親兄弟，決定投入他們的懷抱。」

此外，兩人也在信中向曾經寄信鼓勵他們的脫北者表達謝意稱，「感謝各位沒有將這樣的情況視為悲劇，而是鼓勵我們將其當作全新人生的開始」，「抵達南韓後，我們一定要親自見面致謝，在各位的支持下，新的夢想與抱負已開始萌芽。期待在南韓相見的那一天，再見。」

消息指出，這兩名戰俘10月28日在基輔近郊的戰俘收容所內寫下此信，當時正值與製作人金英美會面期間。該脫北者團體強調，這封親筆信是兩名年輕士兵明確表達歸順南韓意願的重要「物證」。

此前，關於北韓士兵投奔南韓的消息多以傳聞形式流傳。南韓在野黨國民力量曾有議員親赴烏克蘭探視這兩名戰俘，返國後也證實，「兩人明確表示『一定要去南韓』的脫北意願。」

對此，南韓政府已明確表態支持。官方聲明指出，「依據憲法，北韓士兵俘虜皆為大韓民國國民，只要確認其脫北意願，政府將秉持全面接納原則提供協助。」相關立場也已正式通知烏克蘭政府。

 
12/25 全台詐欺最新數據

史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　超甜燦笑羞喊：為了他豁出去

醉男與女友吵架！怒砸自己賓士跑車搞笑畫面曝　敲後視鏡還自傷

林志玲化身「勝利女神」大秀熱舞　洋基工程主場爆滿3400人觀戰

與世隔絕的放空角落！台東低調咖啡民宿　東河包子走路3分鐘

快訊／8級強風範圍「擴大10縣市」　一路吹到明晚

假釋犯案還「加料」！客廳拉屎惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

中國多地錄用公務員　要考察「網路言行」

雙城論壇／公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

彰化月影燈季開跑！「Rody跳跳馬、櫻桃小丸子」打造夢幻馬戲燈區

