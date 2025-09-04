國際火線／九三大閱兵　實質是「反美大聯盟」？

▲中國國家主席習近平(中)、俄羅斯總統普丁(左) 、北韓領導人金正恩三巨頭罕見同框。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

中國大陸在周三舉行了「慶祝抗日勝利80周年」的「九三大閱兵」。閱兵沒什麼大不了，目的是不過是「秀肌肉」。一個人把肌肉練得好棒棒，難免有想秀給別人看的衝動。不但共產主義國家愛這一味，有些西方國家(例如法國)也愛。況且，美國總統川普不久前不也玩過這一齣嗎？

但是這次引發西方世界嚴重關注的是，媒體曝光了多個中、俄、北韓3國領導人罕見的肩併肩同框亮相的影像，上一次這三方(中共、前蘇聯與北韓)「在一起」，是在70多年前的韓戰，他們共同對抗的是美國領導的「聯合國軍」，唯一差別的是，當年3方領導人並未留下同框的照片，也就難怪川普會針對此發文抨擊，這3個人同框是「密謀反美」。

▲今年最受矚目的「民兵女方隊」首度曝光 。（圖／記者陳冠宇攝）

這次閱兵總共有26國領袖出席，當中包括美國非常看不順眼的伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)，加上因關稅戰跟川普鬧翻、稍早前才參加完「上合會」的印度總理莫迪，這次來大陸參加「大拜拜」的大多數國家領袖，若非正遭受美國嚴厲制裁，就是因為關稅戰而吃足美國苦頭，因此說，他們是在合組「反美大聯盟」，可能並不為過。

CNN報導，這場閱兵是習近平展示外交與軍事姿態的一部分，意在向國際社會傳達中國具備重塑全球規則的能力，並不畏懼挑戰西方秩序。然而，這一切，還不正是美國自己造成的嗎？

▲ 習近平乘坐紅旗檢閱車，檢閱部隊。(圖／路透)

美國領導的北約始終不放棄挺烏克蘭跟俄羅斯作戰，兵力吃緊的俄方找來北韓軍隊助拳，讓兩國的「鐵桿闗係」更為緊密。印度因為大量購買俄國石油而惹惱川普，對印度開徵高達50%的進口關稅，結果，本來跟美國「好麻吉」的印度憤而「割袍斷義」，琵琶別抱。

在歐巴馬促成下，伊朗本來已簽署跟西方和平相處的「伊朗核協議」，然而川普一上台就撕毀該協議，接著又跟隨伊以色列企圖炸毀伊朗的核設施，伊朗跟美國是何等的「苦大仇深」，投入反美陣營，是再也自然不過的事了。

▲九三大閱兵的其中一幕。(圖／記者任以芳攝)

中國就更不用說了，儘管習近平說過：「太平洋夠大，容得下中、美兩個大國」，但自從歐巴馬宣布美國的戰略是「重返太平洋」後，即已鎖定正在崛起的中國是「頭號公敵」，此一根源自所謂「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap)的戰略思考，被其後的拜登、川普政府繼承，延續抗中策略，透過箝制其科技發展、限制中國與他國貿易、開徵高關稅等無數手段，卯起來壓制中國。

美、中雙方未來要和平共處，已幾近不可能，如今中國儼然成為「反美大聯盟」的共主，美國應該早已料到，也只能泰然處之。反正，事已至此，一邊準備再出招，另一邊，準備繼續接招吧！