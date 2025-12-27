　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢舉違停等移車「自己也收紅單」他PO文諷警厲害　原因曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名男子昨（26）天開車回家，發現家門口有車子違停擋路，立即報警檢舉，員警到場後，開了違停車紅單，竟然也開了他的紅單，這下子男子氣炸了，「我人就站在這裡，要等車子移走，你們就開單....」，員警無奈說「為何不早講，已經KEY下去，你去申訴」，男子氣得嘲諷「警察好厲害」。

▲▼檢舉違停等著移車，自己竟當場也收紅單，男子嘲諷警察厲害。（圖／翻自社會事新聞影音）

▲▼檢舉違停等著移車，自己竟當場也收紅單，男子嘲諷警察厲害。（圖／翻自社會事新聞影音）

男子昨天下午開車返回北區文昌東二街住家，發現有車子違規停車並擋住出入口，立即通知第二分局永興派出所獲報前往處理。

員警發現，報案所指的違停車輛占據車道寬度，導致往來車輛須跨越雙黃線才能通行，確實已影響交通安全及順暢，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款規定開單，可處600元至1200元罰鍰，一開完，轉頭換開檢舉人的紅單，因為他也是違規停車。

▲▼檢舉違停等著移車，自己竟當場也收紅單，男子嘲諷警察厲害。（圖／翻自社會事新聞影音）

男子不滿「剛剛是我報的警，我人就在面前，你們沒有告知就先開單，我車子停在這裡，是要等違停車開走，我才能移走」，最後，見員警堅持開單，嘲諷的豎起大姆指「警察好厲害」，氣得將過程錄影上傳社群。

員警回說，「剛剛開單的時候，為何不講，電腦已經KEY下去，而且違停是事實，都要處理，有問題可以去申訴」。

▲▼檢舉違停等著移車，自己竟當場也收紅單，男子嘲諷警察厲害。（圖／翻自社會事新聞影音）

12/25 全台詐欺最新數據

檢舉違停！　自己竟當場收紅單
細數黃國昌「3承擔」　柯文哲交保後首公開登台力挺：我沒選錯人
王ADEN昔自爆想偷親《不熙娣》班底！　遭小S逼問全招了
狗兒誤闖國道！暖男冒險抱上車　後車霸氣守護...55萬網友淚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

