國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一早就想睡「恐是早餐吃錯了」　美營養師盤點5大NG吃法

▲▼上班族,OL,午睡,午休,打瞌睡,補眠。（圖／CFP）

▲許多人明明作息正常，卻經常在中午前感覺疲倦。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

許多人明明作息正常，卻經常在中午前感覺疲倦，那可能是「早餐吃錯了」。美國營養師希特曼（Linda Hittleman）解釋，這通常是因為「攝取熱量不足，或食用高糖卻缺乏纖維、蛋白質和健康脂肪的食物。」健康新聞網站《健康飲食》（EatingWell）也歸納出5大NG早餐類型。

早餐缺乏碳水化合物

早餐不該跳過碳水化合物，因為它能提供一整個早上的能量來源。營養師高爾（Sheri Gaw）建議優先考慮富含纖維的天然碳水化合物，例如全榖物、高纖水果或豆類，不僅能夠保持精力，或許還能促進認知功能。

早餐添加太多糖

早餐吃太多糖也是地雷，常見陷阱包括瑪芬、糕點、加糖麥片與咖啡等。這些精緻甜食能夠快速消化，卻缺乏蛋白質與纖維，會導致血糖飆高，讓你不到中午就昏昏欲睡。建議改選擇低糖或無糖咖啡，搭配包含碳水化合物、蛋白質與健康脂肪的三明治。

▼早餐太多精緻糖也是地雷。（示意圖／CFP）

▲▼ 傭人,幫傭,早餐,下午茶,點心,果汁,咖啡,餅乾。（圖／CFP）

早餐熱量太低

人體需要能量以維持最佳功能與狀態，這意味著早餐不僅必須營養均衡，還要能提供持久能量。以每天需要2000卡路里的人為例，早餐可能就要攝入500卡路里左右。儘管實際狀況因人而異，但若不吃早餐或早餐熱量太低，就可能在中午前昏昏欲睡。

早餐營養不均衡

營養師高爾指出，「健康早餐應包含蛋白質、纖維和健康脂肪，才能為你的早晨提供持續能量，避免血糖驟降。」儘管每個人需要的營養與卡路里大不相同，但「選擇多樣化食物」就是打造均衡早餐的簡單方式。

▼營養師建議搭配營養均衡的早餐。（示意圖／CFP）

▲▼燕麥,燕麥片,燕麥粥,甜點,早餐,輕食。（圖／CFP）

例如，在優格撒上低糖穀物與莓果，能夠同時攝取到乳製品、穀物與水果。全麥麵包夾入雞蛋、酪梨、菠菜與起司製成三明治，就結合了穀物、蛋白質與蔬菜。

被「健康光環」蒙蔽

一些流行早餐選擇看似健康，卻可能缺乏特定營養素。營養師斯莫倫（Alyssa Smolen）舉例，燕麥粥是許多人取代含糖麥片的首選，卻少了部分蛋白質與健康脂肪，建議搭配堅果醬，以及香蕉或莓果等水果。

營養師高爾則提到，酪梨吐司提供了健康脂肪與纖維，卻可能缺乏蛋白質，建議用全麥麵包取代白吐司，加入蛋、幾匙鷹嘴豆泥，再撒上一點南瓜籽、芝麻或奇亞籽也是很好的選擇。

泡麵「煮超過這時間」像喝糖水血糖飆！醫示警了

泡麵口味多、烹煮方便，是不少人宵夜及月底省錢時的選擇。但小心「煮太久」可能害血糖飆高。腎臟科醫師洪永祥說明，泡麵不是不能吃，而是要吃得美味且健康，並避免沒加任何優質蛋白質與蔬菜，單就只吃「那一包泡麵」，而油包或調味包全加也是NG行為。另外，泡麵也別煮太爛，糊化的麵體恐讓血糖如喝糖水般飆升，建議煮3分鐘剛剛好。

好多人都錯！3大偏方竟讓血糖飆升　醫急勸停

紫米、黑米「吃錯血糖狂飆」！　專家教1招秒分辨

學會「4招」穩定血糖不疲倦

吃完便當就愛睏！小心暈碳了　營養師教「超強自救法」

