國際火線／美國為何超車德國日本，搶先發明原子彈？

▲核武器已被視為在戰爭裡乾坤一擊的決定性武力。（圖／達志影像／美聯社）)

文／朱錦華

80年前的1945年8月6日，美國空軍「艾諾拉·蓋伊號」(Enola Gay)B-29超級堡壘轟炸機，在日本廣島投下一枚代號叫「小男孩」(Little Boy)的原子彈，從此開啓了核戰爭的首頁。3天後的8月9日，「艾諾拉·蓋伊號」又在長崎投下一枚代號叫「胖子」(Fat Man)的原子彈。8月15日，日本投降，太平洋戰爭結束。從此，核武器被視為在戰爭裡乾坤一擊的決定性武力。

事實上，早在1938年底，德國科學家發現核分裂現象後，科學界已普遍認同發明原子彈的可能性。漢堡大學的教授隨即向德國軍方建議研發核武。1939年9月26日，德國軍備規劃局制定了「鈾規劃」，研發核武。領導該特別小組的，是鼎鼎大名、因為對量子力學作出重大貢獻在1932年獲得諾貝爾物理學獎的海森堡(Werner Heisenberg)。

▲在長崎投下的、代號「胖子」的原子彈。（（圖／公共版權照片）

歷史上有一個說法叫「海森堡之謎」：指的是在這位天才物理學家的主導下，納粹德國為何並未率先發明原子彈？戰後，海森堡曾對此作出辯解：是他在研究上設置了重重障礙，才未讓納粹及時研發出原子彈。證明之一是：1942年他請求撥款時，僅要求區區幾百萬「帝國馬克」。這對於研發原子彈這種龐大計畫來說，無異於開玩笑！

不過也有人持不同看法：他們認為海森堡確實為納粹效力，只是他數學和理論計算能力較差，影響了研究信心和進度。他們說海森堡算錯了，以為U-235核武器所需的臨界質量約數噸，而實際值卻只是15-60公斤。加上德國相繼征服法國、挪威和波蘭之後，正開始入侵蘇聯，對於人力和智力資源消耗過大的核計畫，難以負荷，因此從1941年12月起，德國軍方決定放棄研發原子彈，轉而專注於發展其他新技術：主要是火箭和噴射式飛機，這些技術會產生更直接的影響。

▲海森堡攝於1933年。（圖／公共版權照片）

與此同時，日本也正在發展核計畫。1941年5月，日本陸軍大臣東條英機批准了空軍科技署的「製造鈾彈報告」，近百名科學家在仁科芳雄的帶領下開始執行「仁方案」。然而該計劃卻因為國內缺乏可供研究的「鈾」而遭到重大障礙，進度緩慢。加上日本估計，即使進行單一的鈾分離工程，也必須消耗全國10％的電力、半年的銅產量和10年的時間才可以完成必要設施，代價過於龐大。因此日本的核計劃在1943年初就宣告終止，儘管研究人員仍持續在工作。

1939年時，美國科學家利奧·席拉德(Leo Szilard)憂心德國會率先製造出核武器， 他建議美國政府要「彎道超車」，但被政府官員們一笑置之。最終他找上愛因斯坦。1939年8月2日，愛因斯坦跟其他幾名科學家聯名上書美國總統羅斯福，建議政府務必在納粹成功之前，搶先研發出核武器。

▲愛因斯坦建議羅斯福搶在納粹之前發明原子彈 。（圖／CFP）

羅斯福當初也不甚熱衷。但轉交此信的總統科學顧問薩克斯(Alexander Sachs)說服了總統。他舉了一個著名例子：當年拿破崙沒有採用富爾頓發展蒸汽船的建議，讓他無法建立強大海軍，最終被英國海軍擊敗。

諷刺的是，1945年5月，德國因為戰敗，一艘U-234潛艇在大西洋上浮向盟軍投降。它運往日本的540公斤氧化鈾235，被美軍截獲後用於「曼哈頓計劃」。而且它們很可能後來就變成了以鈾235為原料的「小男孩」原子彈。