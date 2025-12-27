　
地方 地方焦點

化石遇見竹藝！「竹境．時光流」左鎮登場　跨越億萬年的文化對話

▲「竹境．時光流」左鎮竹工藝展在左鎮化石園區登場，結合化石自然史與在地竹藝，展開跨越億萬年的文化對話。（記者林東良翻攝，下同）

▲「竹境．時光流」左鎮竹工藝展在左鎮化石園區登場，結合化石自然史與在地竹藝，展開跨越億萬年的文化對話。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當億萬年地層孕育的史前化石，遇上傳承百年的竹工藝，一場跨越時間尺度的文化對話，正在台南左鎮悄悄展開。由台南市立博物館攜手常在文創空間共同策劃的「竹境．時光流」左鎮竹工藝展覽，27日起於左鎮化石園區一館2樓正式開展，透過竹工藝作品串連自然史與生活文化，為化石園區開啟嶄新的展示視角。

▲「竹境．時光流」左鎮竹工藝展在左鎮化石園區登場，結合化石自然史與在地竹藝，展開跨越億萬年的文化對話。（記者林東良翻攝，下同）

本次展覽以左鎮在地竹工藝為核心，結合化石園區原有的自然史脈絡，呈現竹材從農村生活器用，逐步轉化為當代工藝美學的歷程。開幕當日除展覽揭幕外，也同步舉行竹工藝培訓結業典禮，並揭幕象徵跨域合作成果的重點作品「竹編早坂犀」，展現博物館與地方工藝共創的階段性成果。▲「竹境．時光流」左鎮竹工藝展在左鎮化石園區登場，結合化石自然史與在地竹藝，展開跨越億萬年的文化對話。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場貴賓雲集，包括文化部文化資源司司長陳修程、台南市民政局長姜淋煌、市立博物館館長何秋蓮，以及左鎮區前後任區長余基吉、李燿洲，地方里長與社團代表亦到場共襄盛舉，展現地方文化推動難得的凝聚力。

▲「竹境．時光流」左鎮竹工藝展在左鎮化石園區登場，結合化石自然史與在地竹藝，展開跨越億萬年的文化對話。（記者林東良翻攝，下同）

文化局長黃雅玲表示，左鎮不僅擁有珍貴的化石地景，也蘊藏深厚的生活文化與工藝能量，透過博物館與在地團隊的合作，讓傳統竹工藝走進公共文化場域，不僅拓展博物館展示的多元面向，也讓地方工藝在當代被重新理解與看見。她指出，文化政策的重要任務之一，就是促成文化資產、地方人才與公共資源之間的良性連結，讓文化成為地方創生與永續發展的重要動能。

本次展覽藝術指導林昭慶老師指出，左鎮地層深處保存著遠古生物的化石，而地表的竹林，則記錄了漢人與西拉雅族群長久以來的生活智慧。展覽內容涵蓋傳統農具、生活器皿、竹凳，以及當代燈飾裝置等作品，並運用鑿孔穿刺、風車編、六角孔編、人字邊、雙輪口編等多樣編織技法，將質樸竹材轉化為兼具實用性與美感的當代創作。他形容，竹藝是一種「可閱讀的生活化石」，引導觀者在欣賞工藝之餘，也能理解土地如何承載人群的生活記憶。

▲「竹境．時光流」左鎮竹工藝展在左鎮化石園區登場，結合化石自然史與在地竹藝，展開跨越億萬年的文化對話。（記者林東良翻攝，下同）

左鎮化石園區補充說明，此次展覽是園區首次引入在地工藝策展的重要嘗試，期盼透過穩定的參觀人流，讓民眾在認識史前自然環境的同時，也能看見人與土地互動所累積的文化厚度。展覽亮點作品「竹編早坂犀」，由常在文創空間與左鎮竹苑共同創作，作品長約3公尺，呼應園區典藏的早坂島犀化石意象，象徵自然史與工藝美學的融合。

此外，現場也頒發結業證書給完成培訓的25位學員，並規劃創作者導覽及竹杯墊DIY體驗，邀請民眾親身參與，感受左鎮竹工藝持續流動、生長的文化生命力。

