日本面具男持刀砍人！增至「15人受傷」　

▲日本靜岡縣砍人案增至15人受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工場於26日傍晚發生重大暴力事件，受傷人數增至15人。據悉，下午約4時30分，一名戴著防毒面具的30多歲男子突然闖入工場，持利刃隨機刺向周遭人員，並沿途潑灑疑似漂白水的不明噴霧狀液體。警方接獲通報後迅速趕往現場，將該名涉嫌行兇的男子以殺人未遂現行犯身分當場制伏逮捕，目前正針對其身分與動機展開深入調查。

根據日媒報導，消防單位初步清查，15名傷者中約有8人遭到利器刺傷，另有6人受到不明液體波及，其中8人被緊急送往醫院接受進一步治療。所幸所有受害者在送醫過程中皆意識清楚，暫時沒有生命危險。由於事發地點位於住宅區附近的工場園區內，且嫌犯犯案時配戴防毒面具等特殊裝備，引發當地居民高度關注與不安，現場一度被大量警消車輛封鎖。

調查人員透露，這名嫌犯疑似與工場有相關往來，目前正釐清其與受害者之間的關係，以及犯案時潑灑液體的確切性質。警方呼籲社會大眾靜候正式調查結果，避免傳播未經證實的揣測。橫濱橡膠公司方面尚未對此案件發表官方聲明，全案已由靜岡縣警察總部接手，持續追蹤嫌犯的犯案路徑與詳細經過，以防範類似公共安全風險再次發生。