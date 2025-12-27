　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首認！　以色列承認：索馬利蘭為「獨立主權國家」

▲▼非洲國家索馬利蘭(Republic of　Somaliland)處境跟台灣非常類似。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列首承認非洲國家索馬利蘭(Republic of Somaliland)為「獨立且具主權的國家」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

以色列26日正式承認位於非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，總理「今天宣布正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立且具主權的國家」，率全球之先。

尼坦雅胡辦公室指出，「這項宣布符合亞伯拉罕協議（Abraham Accords）的精神。」這項協議指的是美國總統川普在第一任期促成以色列與多個阿拉伯國家間的協議。

索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）表達歡迎之意，稱此標誌著「戰略夥伴關係」的開始。

索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立，數十年來努力爭取國際承認。自阿布杜拉希去年就任總統以來，這一直是他的首要目標。

以色列近年來試圖加強與中東及非洲國家的關係。

在川普第一任期末的2020年，促成了多項歷史性協議，包括穆斯林占多數的阿拉伯聯合大公國與摩洛哥等國與以色列關係正常化。

關鍵字：

以色列索馬利蘭IsraelSomaliland

