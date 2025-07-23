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國際火線／另類全球化：人人搶著當川普，經濟越壞選越好！

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普迄今最大的成就，是在全球製造出許多個分身。你也是嗎？（圖／路透）

文／朱錦華

川普兩個任期至今的所作所為，對美國及全世界都已產生極其深遠的影響，甚至可能從此改變了兩者。其中最重要的一點，是「川普全球化的奇異分身」。

毫無疑問，川普是揭竿而起、發動反全球化戰爭的大元帥。是他一手摧毀了美國自己建立起來的WTO國際貿易體系；改走單邊主義，逐一跟貿易對手國談關稅，威迫利誘，予取了求。

▲▼巴西前總統波索納洛。（圖／達志影像／美聯社）

有「巴西版川普」封號的巴西前總統波索納洛，是川普的好麻吉。（圖／達志影像／美聯社）

弔詭的是，他憑著美國目前仍是全球最大單極霸權的龐大勢力，單槍匹馬的摧毀了全球的經貿體系和秩序；然而，他自己反而變成了全球化最熱銷的「產品」。

自從川普上台後，他鼓吹的「讓美國再度偉大」、「美國優先」等口號深得人心：不單是虜獲多數美國人的心、而且還有全世界許多人的心。因此，外國許多川普仿冒版紛紛冒出：巴西、奧地利、阿根廷的領導人前仆後繼的模仿他，也紛紛被媒體冠上「XX版川普」的封號。

▲▼日本極右派「參政黨」主席神谷宗幣強調「日本人優先」。（圖／達志影像／美聯社）

日本極右派「參政黨」主席神谷宗幣強調「日本人優先」。（圖／達志影像／美聯社）

這是川普一手掀起的極右派旋風襲擊全球的現象。如今，連日本參議院選舉，也成了淪陷區：極右派「參政黨」異軍突起，成為這次選戰最大贏家之一。該黨主打「日本人優先」口號，擺明就是吃川普的口水！

川普喊出「美國優先」，是有底氣的。因為美國目前仍是全球最大的超級霸權，「號令天下，莫敢不從」。然而日本在美國面前算是哪根葱？試問在跟美國進行談判時，日本能、或是敢喊出「日本優先」嗎？

又或者說：當兩個都喊出「我國優先」的國家在進行談判時，雙方都不肯讓步，一直僵在那裡，豈不是淪為一場鬧劇？因此，所謂「XX優先」，根本只是欺騙選民的選舉語言。但為什麼它會在選舉中奏效呢? 因為它解氣！

▲▼德國另類選擇黨（AFD）領導人威德爾（Alice Weidel）。（圖／達志影像／美聯社）

德國「另類選擇黨」是歐洲極右派的代表。圖為該黨領導人威德爾。（圖／達志影像／美聯社）

大多數選民面對諸多不順的經濟大環境都很無奈、又有一肚子怨氣，因此他們只能在選舉時把怨氣發洩在執政政府身上。許多國家的極右派正是因為看見了這一點，紛紛「川普上身」，在選舉中趁勢崛起。

但是這些極右派一旦掌權後，是否能兌現他們的「本國優先」競選支票呢？現實是：一切事情都有兩面。當面對比該國更強大的強權進行談判時，什麼優先都是假的。到時候還是得乖乖退讓。

但是碰到實力比自己弱的國家或是弱勢族群（例如移民）時，他們的確可以擺出一副「老子是大爺，我們說了算！」的嘴臉。沒辦法，目前主宰這個世界的，仍然是弱肉強食的「叢林法則」。這正川普要告訴我們的「世界殘酷物語」。我比較好奇的是：當兩個實力相當的國家或強權進行較勁時，究竟會演出什麼樣的戲碼呢？

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