聖誕節驚魂！男子持AK-47闖超市「瘋狂掃射」　顧客員工尖叫逃命

Deranged man brings an AK-47 to supermarket in Donetsk and opens fire



Luckily, no one was injured as police were quick to respond and forced him to surrender



Tragedy averted pic.twitter.com/DcC5v2VSIS — RT (@RT_com) December 26, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭東部遭俄羅斯佔領的頓涅茨克地區，近日發生一起超市槍擊驚魂事件。一名男子持AK-47突擊步槍在賣場內開火，現場顧客與員工驚慌逃竄，所幸未造成人員傷亡。警方接獲通報後火速趕抵，冒險制伏嫌犯並將其逮捕，該起事件發生於聖誕節當天，引發當地高度關注。

根據《太陽報》，從曝光的現場畫面可以看到，該名槍手在超市內多次扣下扳機，震耳欲聾的槍聲在賣場內迴盪，嚇得正在購物的民眾與店員四處逃竄，有人急忙衝向出口，也有人躲進工作用的儲藏室避難。多名員工事後回憶，當時只能聽見槍聲不斷響起，完全無法判斷外頭情況。

警方表示，店內員工第一時間按下緊急警報按鈕，成功通報警方。員警隨即趕赴現場，並在超市內展開行動。畫面顯示，槍手主要朝貨架射擊，並未直接對人群開火，開槍地點包括酒類區，以及擺放義大利麵、米與糖等民生用品的區域。

隨後，警方在蔬果櫃檯附近與嫌犯正面對峙。一名員警使用手槍朝嫌犯開火後迅速逼近，成功迫使對方丟下手中的AK-47突擊步槍，並合力將其制伏。警方指出，整起過程中並無平民受傷，但目前尚不清楚嫌犯是否在制伏過程中受傷。

事件結束後的畫面顯示，嫌犯被綁在椅子上。這起離奇槍擊案發生後，由俄羅斯總統普丁任命的頓涅茨克地區領導人普希林（Denis Pushilin）公開表揚參與行動的警員，並向「在逮捕罪犯過程中表現傑出」的員警頒發英勇勳章。警方則強調，將持續釐清嫌犯犯案動機。