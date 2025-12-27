　
國際

寧可在家看《怪奇物語》！調查：美國人跨年夜不想出門　原因曝光

▲▼美國紐約時報廣場（Times Square）準備迎接跨年慶祝活動，「2026」字樣亮燈。（圖／路透）

▲美國紐約時報廣場（Times Square）準備迎接跨年慶祝活動，「2026」字樣亮燈，後方有《怪奇物語》宣傳廣告看板。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

最新調查顯示，跨年夜對許多美國人而言，早已不再是派對與狂歡的代名詞。愈來愈多民眾選擇待在家中追劇、滑手機，甚至提早就寢，完全跳過迎接新年的儀式感。

追劇、睡覺、滑手機成主流選項

《紐約郵報》（New York Post）報導指出，香檳與倒數聲今年似乎失寵，美國人更嚮往在家裡打開串流平台放鬆身心。社群應用程式Sunny針對3000名受訪者進行調查，結果顯示，僅有24%的人希望在迎接2026年時，能與親友或伴侶一同慶祝。

調查進一步發現，有35%的受訪者計畫在跨年夜追看熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）結局；另有2成選擇提早睡覺；還有1成表示，將在倒數時刻滑手機瀏覽社群平台，而非外出參與活動。

美國人對聚會的冷感程度，從其他數據也可見端倪。調查指出，每4名受訪者中，就有1人坦言，寧可走進牙醫診所，也不想出門參加派對；甚至約1/5的人直言，比起夜晚外出狂歡，接受根管治療還比較吸引人，令人不禁苦笑。

Z世代相對熱情　其他年齡層意興闌珊

不過，這股「宅化」趨勢並非橫跨所有年齡層。Z世代反而顯得相對熱情，在這群最年輕的成年族群中，有36%的人認為，12月31日出門迎接新年仍然令人興奮，但其他年齡層的意願則明顯偏低。

至於背後原因，問卷設計團隊認為，與螢幕使用時間持續拉長、數位依賴加劇密切相關。Sunny行為科學負責人、心理學家史密斯（Iain Smith）指出，人類正逐漸從以面對面互動為主的社交動物，轉變為高度依賴螢幕的生活型態，而跨年夜正好反映出這項轉變。

史密斯進一步形容，這項調查揭示了日益嚴重的「派對赤字」（party deficit）現象。他直言，美國社會不只是對派對提不起勁，更令人憂心的是，人與人之間的社交能力，正隨著螢幕時間增加而逐漸流失。

張文手機「停留在2022年」...筆電待破解
大樂透1億頭獎一注獨得！
泡麵「煮超過這時間」像喝糖水血糖飆！　醫示警了

跨年

