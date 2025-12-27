　
釣魚台出現「去死吧日本」貨船！日媒揭露離譜真相　外務省緊張了

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船多次在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

船舶位置資訊網站MarineTraffic顯示，最近在日本尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊，竟出現一艘英文船名「去死吧日本」的貨船。船舶自動識別系統（AIS）資料指出，該船本月22日晚上8時1分起，以船速0節停泊在魚釣島北方約155公尺海域。不過，日本海上保安廳表示，現場從未確認該船存在，研判為AIS偽裝或誘騙（spoofing）。

根據日媒《產經新聞》，AIS資料可在網路上公開查詢，MarineTraffic顯示，截至26日下午5時，尖閣諸島周邊除了該艘貨船外，還有4艘中國海警局船隻。該貨船全長113公尺、寬16公尺，目的地為中國福建省漳州市，預定抵達時間為2025年7月26日晚上8時，時間標示採用北京標準時間（GMT+8）。

然而，該艘船舶被分配的水上行動業務識別號碼（MMSI）為「415280712」，並未登記在國際海事組織（IMO）資料庫，前3碼「415」亦為不存在的國家或地區代碼，通常414代表中國、416代表台灣。

▲▼一艘以英文名為「去死吧日本」的不明船隻出現在尖閣諸島魚釣島附近。（圖／翻攝自MarineTraffic）

▲一艘以英文名為「去死吧日本」的不明船隻出現在尖閣諸島魚釣島附近。（圖／翻攝自MarineTraffic）

MarineTraffic負責人指出，該船座標資訊長時間未變動，屬於「正常情況下不可能出現的訊號」，研判AIS可能遭到偽裝，目前正調查訊號來源。早在過去，涉及切斷海底電纜的貨船就曾使用偽造的AIS，以誘導監控系統。

日本海上保安廳相關人士表示，從本月22日以來，該艘船隻並未在現場出現，也不清楚偽裝者身分。歐洲太空總署（ESA）於24日拍攝的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像，也未在魚釣島北側確認到該艘船隻身影。

日本外務省相關人士向《產經新聞》強調，無論日中兩國關係是否緊張，尖閣諸島依舊屬於日本有效管轄範圍，不存在所謂的領土問題，因此必須持續捍衛尖閣諸島。

日本海上保安廳則表示，日本仍以超越中國海警局的優勢力量加強巡視周邊海域，同時為了防止監控，日方與中方均不啟動AIS顯示自身行動模式。然而，中國海警船從2023年3月起，便多次啟動AIS，向國際社會展現中國所聲稱對尖閣諸島的擁有權。


黃子韜婚後2個月胖到90kg！放閃揭發福原因　身材遭同行當眾調侃　

樂天新MC雪地穿超辣！泳裝中間挖空「蹦出超兇上圍」事業線被看光

長照3.0推「無牆醫院」　奇美醫院醫照一體把照護送進家門

北市地下道意外！工人一氧化碳中毒昏迷　同事爬出地面求救

賴清德質疑「鄭習會」有條件　鄭麗文：別以小人之心度君子之腹

讓加害者受重罰！JYP大動作告Stray Kids黑粉　強調：不接受和解

背上人命消失幕前！韓媒選2025劣跡藝人　金秀賢、李陳鎬並列冠軍

劉宇寧爆1年沒拍戲「為了爭一番」！　霸氣反擊：我的價值不用這來證明

台灣最大橄欖球盛宴　元坤盃七人制國際邀情賽火熱開打

台北港2砂石車對撞「車頭爛毀」畫面曝　駕駛受困救出急送醫

【賞雪變調】南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

