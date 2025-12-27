烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

▲廚師兼畫家「山田めしが」在紙上重現章魚燒烤製過程。（圖／翻攝YouTube）

記者吳美依／綜合報導

日本網友近期瘋傳一段「章魚燒製作影片」，可見烤盤放入麵糊、章魚塊等食材，耐心翻烤成金黃美味的章魚燒，吸引超過160萬人觀看。但讓人震驚的是，這些令人看了忍不住垂涎的畫面，竟然全是「手繪」而成。

這段驚人影片由日本廚師兼寫實畫家「山田めしが」創作，他這次並未走入廚房，而是發揮藝術天分，完美重現每個步驟。

最令人驚訝的是，「山田めしが」是在同一張紙上重複堆疊繪製鐵板刷油、倒入麵糊、翻面烤製等製作流程，從生麵糊到金黃酥脆的章魚燒成品，每一個細節都栩栩如生。

影片曝光後，大批網友直呼，「完全看不出是畫的」、「還以為真的在做章魚燒」、「看起來好好吃」、「我激動到起了雞皮疙瘩。說實話，我感動得熱淚盈眶，而且口水都流出來了。」

「山田めしが」透露，該作品耗費183.5小時完成，歷時約2個月，「雖然漫長，但我完成了生涯至今最棒的力作。給那些流著口水等待的各位。」

此外，他也進一步解釋創作理念，「我對章魚燒的愛太強烈了，我不只想吃章魚燒，更想烤章魚燒」，希望大家能感受到自己對章魚燒的熱情。