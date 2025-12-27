　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google送大禮！台灣人可望抹去「黑歷史」

▲Google於5月25日更新隱私政策 CEO皮采：我們有責任做得更好 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲Google。（圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合外電

許多台灣用戶在早年申請 Gmail 信箱時，常因缺乏命名靈感，選用手機號碼、生日、敏感語句，甚至前任男女朋友名作為帳號名稱，這些帳號隨時間成為尷尬的存在，也可能涉及隱私風險。如今，Google 正在測試一項全新功能，將允許用戶在保留原有資料與服務的情況下，修改 Gmail 帳號名稱，無需重開新帳號。

綜合外媒報導，Google 官方支援文件最新更新，該功能將讓使用者在「@gmail.com」結尾不變的情況下，自行變更帳號前綴，例如將「oldname@gmail.com」改為「newname@gmail.com」。一旦完成變更，原帳號會自動設為別名，仍可正常接收郵件，並可繼續用於登入 Google 雲端硬碟、YouTube 等服務。

這項更新目前尚未全球同步推出，根據《CNBC》報導，最新是出現在 Google 印地語版本的支援頁面，可能優先於印度市場上線。英文版支援說明則仍維持「Gmail 地址通常無法更改」的說法，顯示新功能仍處於早期測試階段，尚未正式開啟，不過未來將逐步開放所有用戶修改。

與以往只能重新申請帳號、繁瑣轉移資料的方式相比，這項功能提供更便利且無縫的帳號更名選項。Google 表示，帳號變更後，所有舊有資料如郵件、照片與訊息等都會完整保留，使用者未來仍能再次使用原本的地址。

不過，新功能也設有限制：變更後 12 個月內不得再建立新的 Gmail 帳號，新選定的帳號名稱亦無法刪除，使用者需審慎選擇。

12/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

Google帳號

