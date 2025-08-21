國際火線／入股英特爾台積電，是為美國還是川普的錢袋？

▲台積電拿了美國政府的補貼，將成為川普的囊中物？（組圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

美國總統川普「二進宫」後， 並非「從此改變了全世界」，而是「從此劇烈的改變了全世界」！重要的指標之一，是他要獨佔全世界的高階晶片！「彭博社」18日報導，因為英特爾將獲得估計約109億美元的《晶片法》(Chips Act)補貼，美國政府正在研擬收購英特爾約10％股份。如此一來，美國政府很可能成為該公司的最大股東。

「路透社」19日則報導，對於台積電、三星等同樣獲得美國《晶片法》補貼的晶片廠商，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)正在研究如何透過上述補貼計畫，換取英特爾的股權；並且擴大至收購美光科技、台積電和三星等公司股份。有參與討論的財政部長貝森特(Scott Bessent)說，川普喜歡這個想法。

▲美國商務部長盧特尼克放話：政府將入股英特爾。（圖／路透）

川普這種做法，屬於共產主義國家常用的「國家資本主義」(state capitalism)手段 ，指的是以國家層面主導商業活動（盈利事業）的經濟制度。如果美國真的這樣做，將是該國史上的創舉。過去，以美國為首的資本主義制度，跟共產世界的「國家資本主義」制度素來壁壘分明。前者主張自由市場經濟，後者慣用「計畫經濟」。但兩大陣營也並非完全沒有互相借鏡的時候。

在史達林主政下的蘇聯，於1933至1937年推行「第二個五年計劃」，主要目標是由農業轉為發展重工業。史達林為煤、鐵、鋼等工業生產定下高額生產目標，同時下令興建發電站、礦井及油田，並且改進運輸設施。結果在短短數年內，工業產量有大幅度提升：1938年的鋼產量比一次大戰前增加近三倍，僅次於美國和德國。

▲英特爾將被國有化？圖為該公司發表全新處理器時的畫面。（圖／Intel提供對）

1930年代美國經濟大蕭條發生後。羅斯福總統即仿效蘇聯的做法，大幅投資公共 建設，創造大量工作機會，同時投入振興農業與鄉村的計劃，逐漸復甦了美國的經濟。反過來，本來是共產主義國家的中國與越南，則引進了資本主義特有的「市場經濟」制度，成為鄧小平口中的「有中國特色的社會主義」。這項改革，迄今來說大致上是成功的。

美國一直抨擊別的國家利用補貼方式支持該國產業，造成不公平貿易。但是到了拜登時，因為本身晶片產業太不爭氣，於是不惜自打嘴巴，出抬總計527億美元的《晶片法》，對三星、美光科技及台積電分別提供47.5億、62億和66億美元的補貼，要求他們在美國生產晶片。

如今川普更進一步，計畫把英特爾、甚至台積電、三星「國有化」。但是，鑑於川普一直以來處處為自己撈錢的作風，讓人不禁懷疑：川普上述舉措究竟是為建立「國家資本主義」的創舉，還是為了他的錢袋舖陳通路？