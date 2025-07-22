　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

▲年輕時的亞蘭德倫。(圖／取自IMDb網站）

年輕時的亞蘭德倫，是無數女性影迷心目中的「男神」。(圖／取自IMDb網站）

文／朱錦華

年經時曾被媒體封為「法國第一男神」的國際巨星亞蘭德倫(Alain Delon)，去年8月18日辭世，享年88歲。無數影迷懷念他；許多影壇人士亦然。亞蘭德倫曾是香港名導演吳宇森的「繆司」(創作靈感來源)，他多次以不同的方式銘記及向這位偶像致敬。

亞蘭德倫曾到美國發展，整體來說並不成功；但他留下了一部對香港電影史有深遠影響的作品。1965年，他跟安瑪格烈特(Ann-Margret)合演了一部犯罪動作片《喋血街頭》(Once a Thief)。內容描述一名更新人出獄後有意改過自新，帶著妻女去過平靜的平常人生活。

▲《喋血街頭》。（圖／攝自DVD封面）

亞蘭德倫的《喋血街頭》，間接影響了香港電電影史的發展。(圖／取自IMDb網站)

然而一名對他有嚴重成見的警察，依然對他糾纏不休（這個故事元素來自雨果的名著《悲慘世界》）。還有一名疏遠的兄弟，不時挑釁他犯罪的過去。由於警察的騷擾，他一直無法穩定工作和回到正常生活。最後迫於無奈，他重新走上犯罪之路…。

英文裡，Once a這個用詞，後面通常會接著Always a，類似中文裡「江山易改，本性難移」的意思。所以，Once a Thief，直接解讀是：「一朝是賊，永遠是賊」。這個片名，其實是暗喻「江湖人回頭太難」的悲歌。 這個故事聽起來有點耳熟是不是？

▲《英雄本色》的電影海報。（圖／翻攝自維基百科）

吳宇森版《英雄本色》的電影海報（圖／翻攝自維基百科）

1967年，香港導演龍剛改編了它，拍出了他在粵語片時代最重要的作品：《英雄本色》（謝霆鋒的老爸：謝賢主演）。接下來的故事大家都曉得：1986年，吳宇森和徐克使用原片名重拍了這個故事，成為香港電影史上最成功的商業電影之一。吳宇森甚至親自下海，在片中飾演那個對更新人窮追不捨的警察。

吳宇森對亞蘭德倫的原作並未忘情。1990年他拍了一部劇情跟美國電影《越戰獵鹿人》十分相似的電影，卻取了一個跟內容無多大關聯、而是明顯向亞蘭德倫致敬的片名：《喋血街頭》。我想這並不是巧合。

▲《縱橫四海》。（圖／翻攝自維基百科）

兩男一女結伴冒險的浪漫淒美故事：《縱橫四海》。（圖／翻攝自維基百科）

同樣是1967年，亞德德倫演出了勞勃安利可(Robert Enrico)的一部動作片《冒險者》(Les Aventuriers)。這是一部描述兩男一女在事業受挫後，一起到非洲外海尋寶的故事；內容浪漫、淒美；有點像是楚浮(François Truffaut)經典《夏日之戀》(Jules et Jim,1962）的動作版。該片在香港的譯名是《縱橫四海》。

1991年，吳宇森找來周潤發、張國榮、鍾楚紅拍了一部以法國為背景、描述兩男一女合夥盜寶的電影；片名也叫《縱橫四海》！你難道還認為這是巧合嗎？更絕的是，這部電影的英文片名，竟然叫Once a Thief！吳宇森對亞德德倫的銘記刻印，真是無處不在啊！ 當然，吳宇森最受外國影評人推崇的代表作《喋血雙雄》(1989)，也處處可以看到他向亞蘭德倫致敬的印記。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Joeman激瘦32公斤「賣肉露腹肌」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

中信銀ATM裝機7657台海放同業　台新銀靠併購緊咬國泰世華

國際火線／《魷魚遊戲3》：資本主義社會的人吃人寓言

國際火線／諾蘭敘事風格：犯罪劇《漫長的季節》創顛峰

國際火線／《繁花》裡東京一夜：玲子的戀戰守策

國際火線／跟以色列難捨難分：川普會對伊朗動武？

國際火線／川普為啥轟炸伊朗？賭徒和「軍人控」發作！

國際火線／正視黑暗：大陸犯罪劇的大尺度突破

國際火線／《繁花》魅影：李李和她追逐的鬼魂

國際火線／《藏海傳》：當《盜墓筆記》遇上《琅琊榜》

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

緬甸玉石礦場坍塌　至少1死、20人被泥土掩埋

孟加拉一架戰機墜毀首都校園　造成至少19死、164傷

情侶擅自結婚！巴國男女遭連開多槍「榮譽處決」　行刑畫面瘋傳

擁槍自重！韓男生日趴「開槍擊斃兒子」遭逮：看YT學改造槍枝

「咬斷性侵者舌頭」遭判刑！78歲嬤抗爭60年...終獲法院重審

孟加拉空軍訓練機墜毀！「撞進學校」大火狂燒　至少1死4傷

北韓女兵「相繼暴斃」！闇黑內幕曝　父母淚：不敢把孩子送軍隊

濟州航空失事原因曝！他證實「關掉毀損較輕引擎」　工會怒批甩鍋

印度兄弟共娶一妻！全村歡慶「3人行」婚禮　新娘喊：完全自願

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

相關新聞

獵殺黑名單：好萊塢十君子案始末

獵殺黑名單：好萊塢十君子案始末

被傳喚的10人引用「美國憲法第一修正案」保障人民有言論和集會自由的權利，拒絕回答委HUAC員會的任何問題。其中一個重要問題是：「你現在是、或者你曾經是美國共產黨員嗎？」這10人因為拒絕合作，被HUAG控告蔑視國會罪」。 1947年11月24日，眾議院以346對17票通過對這10人觸犯「蔑視國會罪」的提告。

致敬兩位史蒂芬：美劇《怪奇物語》

致敬兩位史蒂芬：美劇《怪奇物語》

川普為啥合體超人而非蝙蝠俠？

川普為啥合體超人而非蝙蝠俠？

獲諾貝爾和平獎？川普的異想世界！

獲諾貝爾和平獎？川普的異想世界！

刀鋒冷，熱情未冷：馬斯克能打倒川普嗎？

刀鋒冷，熱情未冷：馬斯克能打倒川普嗎？

關鍵字：

亞蘭德倫吳宇森喋血街頭英雄本色縱橫四海國際火線

讀者迴響

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面