　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中、美、日都輸了！一國人狂買台灣房產　插旗三大都會區

中、美、日都輸了！一國人狂買台灣房產　插旗三大都會區成最大外國買家

▲專家分析過去5年香港與馬來西亞成為台灣房市的兩大買家，偏好都會區的中坪數房產。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

大馬買家躍升台灣房市新霸主！馬來西亞人共掃下9519坪房產，漲幅狂飆45%，直接超車美、日、港成為最大外國買家。專家點出這波主力是口袋深的高資產華僑，他們偏好插旗雙北、台中與高雄等都會精華區，並鎖定30至50坪的中型物件。

外國人在台置產門檻高

然而對一般外籍人士來說，入主台灣的門檻依然很高。由於缺乏身分證難以申貸，購屋往往得準備4至5成自備款。很多人在台生活10年還是選擇當房客，比起在吉隆坡能輕鬆買下3間帶家具、車位的景觀房，台灣的高房價與嚴苛貸款條件，讓許多在台創業的大馬人寧可繼續付房租。

為何馬國人愛來台買房？

這波熱潮背後與東南亞局勢息息相關。因為馬國當地房市供給過剩，加上新加坡對海外資金審核趨嚴，讓不少華僑轉向台灣布局。馨傳不動產智庫執行長何世昌也提醒，這些投資資金雖然龐大，但其源頭與真實背景仍值得進一步觀察，不排除有其他中資混入。

馬國、香港人偏愛台灣種房產？

回顧近5年數據，大馬與香港累計買入10.15萬坪台灣房產，規模直逼1座台北101大樓。雖然外資動能強勁，但台灣房市核心仍以內需為主，這群買家的精準獵地行為，反映外籍買家偏愛雙北、台中和高雄等都會區的中坪數住宅。


更多鏡週刊報導
年輕人買房煩惱大！老屋大坪數vs.新成屋小宅　網友存錢買房「真心抉擇大公開」
網紅包租婆1／極簡守財不敗！ 陳沂海外置產年收租逾百萬元
理財最前線／百戶裝潢爆爛尾8千萬恐蒸發　專家揭裝修業3黑洞與自保關鍵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逼2男口交互吃糞！「長髮瑄瑄」下場曝
快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火
扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫
更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強
貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高
快訊／三重情侶雙亡　陳屍床上
割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬！網喊：快

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

2026美中恐再翻臉！　美議員集體示警「點名台海是關鍵」

陰莖僅2.5公分！　36歲男擁「全球最小GG」認了：這輩子沒進去過

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

30歲台男「在日本詐騙」被逮！　涉案金額高達3000萬日圓

玩命關頭真實版？搶匪「飆車拖走ATM」　超商整間毀了

聖誕節驚魂！男子持AK-47闖超市「瘋狂掃射」　顧客員工尖叫逃命

日本靜岡工廠砍人「15人受傷」！　兇手身分曝光：是前員工

中、美、日都輸了！一國人狂買台灣房產　插旗三大都會區

「機上最爽睡姿」TikTok瘋傳！　專家警告1後果恐致命

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

2026美中恐再翻臉！　美議員集體示警「點名台海是關鍵」

陰莖僅2.5公分！　36歲男擁「全球最小GG」認了：這輩子沒進去過

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

30歲台男「在日本詐騙」被逮！　涉案金額高達3000萬日圓

玩命關頭真實版？搶匪「飆車拖走ATM」　超商整間毀了

聖誕節驚魂！男子持AK-47闖超市「瘋狂掃射」　顧客員工尖叫逃命

日本靜岡工廠砍人「15人受傷」！　兇手身分曝光：是前員工

中、美、日都輸了！一國人狂買台灣房產　插旗三大都會區

「機上最爽睡姿」TikTok瘋傳！　專家警告1後果恐致命

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

道奇Kiké化身「藍色聖誕老人」　驚喜探訪送暖孩子笑開懷

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

【初生之犢不畏蟑？】妹妹徒手拍死小強超慌　媽媽秒逃她爆哭緊追

國際熱門新聞

日本高速公路50車追撞　至少1死26傷

Google送大禮！台灣人可望抹去「黑歷史」

日本面具男持刀砍人！增至「15人受傷」　

普丁不排斥交換領土　但要整個頓巴斯

全球首認！　以色列承認：索馬利蘭為「獨立主權國家」

快訊／烏克蘭首都基輔遭大規模空襲

快訊／日本爆「15車連環撞」嚴重車禍

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

寧可在家追劇！美國人跨年不想出門

男子持AK-47闖超市瘋狂掃射　人群尖叫驚逃

機上最爽睡姿　專家警告恐致命

中、美、日都輸了！一國人狂買台灣房產

美產能拉警報　對台軍售未交付近7000億元

川澤會前夕　俄羅斯控烏克蘭企圖「破壞」談判

更多熱門

相關新聞

大馬前首相1MDB弊案　判15年、罰900億元

大馬前首相1MDB弊案　判15年、罰900億元

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因涉及震驚全球的「一馬發展公司」（1MDB）重大貪污醜聞，26日再遭高等法院裁定25項罪名全部成立，包含4項濫權與21項洗錢指控。納吉被判監禁165年，雖刑期得以同時執行，但仍須再服15年徒刑，並被罰款高達113.9億令吉（約台幣900億元）。

全台首推「可負擔住宅」　每坪只要2字頭

全台首推「可負擔住宅」　每坪只要2字頭

大馬前首相貪腐案　4項濫權罪成立

大馬前首相貪腐案　4項濫權罪成立

被母騙去日本賣淫！12歲少女今返泰國

被母騙去日本賣淫！12歲少女今返泰國

26歲泰男與友「聯手性侵」16歲少女！

26歲泰男與友「聯手性侵」16歲少女！

關鍵字：

鏡週刊馬來西亞買房房產東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面