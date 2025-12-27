中、美、日都輸了！一國人狂買台灣房產　插旗三大都會區

▲專家分析過去5年香港與馬來西亞成為台灣房市的兩大買家，偏好都會區的中坪數房產。（示意圖，pixabay）



圖文／鏡週刊

大馬買家躍升台灣房市新霸主！馬來西亞人共掃下9519坪房產，漲幅狂飆45%，直接超車美、日、港成為最大外國買家。專家點出這波主力是口袋深的高資產華僑，他們偏好插旗雙北、台中與高雄等都會精華區，並鎖定30至50坪的中型物件。

外國人在台置產門檻高

然而對一般外籍人士來說，入主台灣的門檻依然很高。由於缺乏身分證難以申貸，購屋往往得準備4至5成自備款。很多人在台生活10年還是選擇當房客，比起在吉隆坡能輕鬆買下3間帶家具、車位的景觀房，台灣的高房價與嚴苛貸款條件，讓許多在台創業的大馬人寧可繼續付房租。

為何馬國人愛來台買房？

這波熱潮背後與東南亞局勢息息相關。因為馬國當地房市供給過剩，加上新加坡對海外資金審核趨嚴，讓不少華僑轉向台灣布局。馨傳不動產智庫執行長何世昌也提醒，這些投資資金雖然龐大，但其源頭與真實背景仍值得進一步觀察，不排除有其他中資混入。

馬國、香港人偏愛台灣種房產？

回顧近5年數據，大馬與香港累計買入10.15萬坪台灣房產，規模直逼1座台北101大樓。雖然外資動能強勁，但台灣房市核心仍以內需為主，這群買家的精準獵地行為，反映外籍買家偏愛雙北、台中和高雄等都會區的中坪數住宅。



