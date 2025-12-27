　
國際

韓國的水喝了會醉？日本人飛仁川「購買瓶裝水」　酒精味嗆鼻嚇壞

▲▼日本插畫家Sari將真露燒酒誤以為是礦泉水，喝下後才驚覺不對勁。（圖／翻攝自X）

▲日本插畫家Sari將真露燒酒誤以為是礦泉水，喝下後才驚覺不對勁。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

「韓國的水味道怎麼這麼奇怪？」日本一名職業插畫家近日飛往南韓參加朋友的行銷活動，卻在仁川機場便利商店誤把燒酒當成飲用水買下。由於瓶身設計清爽、價格低廉，加上不諳韓文，他直到喝下一口後才驚覺買到的是酒精濃度16度的真露燒酒，相關經歷曝光後引發日韓網友熱烈討論。

根據日媒《LIMO》，該起事件主角為日本插畫家「Sari」（さり），他近日為了協助南韓朋友經營的周邊商品店舖舉辦快閃活動，搭機前往南韓。一抵達仁川國際機場後，Sari在機場內的便利商店購買飲料解渴，他看到一款透明寶特瓶、瓶身繪有水滴圖樣、外觀清新簡約的產品，直覺認為是瓶裝水，未多加思索便前往結帳。

▲▼日本常見的天然礦泉水「いろはす」。（圖／翻攝自Amazon）

▲日本常見的天然礦泉水「いろはす」。（圖／翻攝自Amazon）

該商品標示售價約2000韓元（約新台幣43.5元），價格與一般礦泉水相近，導致加深了他的誤判。Sari事後表示，該寶特瓶外型與日本常見的瓶裝水「いろはす」（由日本可口可樂製造販賣的礦泉水）相當相似，加上他完全看不懂韓文標示，因此毫無戒心。

沒想到，Sari口渴之下喝了一口後，強烈酒精味竟然撲鼻而來，讓他當場嚇了一跳，甚至一度懷疑「韓國的水是不是本來味道就這麼特別？」隨後他使用手機的照片翻譯功能掃描標籤，才發現自己買到的並非飲用水，而是南韓知名燒酒品牌「真露燒酒（참이슬）」，酒精濃度高達16度。

釐清真相後，Sari將這段經歷與寶特瓶照片上傳至社群平台X，並直言，「這種包裝怎麼看都會以為是礦泉水」，該則貼文迅速引發關注，至今已累積超過10萬個讚。許多網友留言表示，「完全看不出是酒」、「價格跟礦泉水一樣更容易讓人誤會」、「不懂韓文真的會中招」。

也有部分網友指出，若仔細查看營養標示或酒精標示仍可分辨。但多數人認為，對於不熟悉韓文的外國旅客而言，該款商品的設計確實容易造成混淆。報導也提醒，外國遊客在南韓購買飲品時，仍應多加留意標示內容，以免發生類似誤會。

12/25 全台詐欺最新數據

