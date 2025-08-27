國際火線／對AI預言的神作:《2001太空漫遊》

▲庫柏力克1968年的電影《2001太空漫遊》裡，兩名太空人密商讓「哈爾9000」關機 。(圖／華納提供）

文／朱錦華

近日由於「AI教父」辛頓(Geoffrey Hinton)發出警告說：「未來30年內，有10%到20%的可能性，發生AI導致人類滅絕的結果」。這番話，讓人聯想起真知灼見的電影大師庫柏力克(Stanley Kubrick)在他的不朽經典《2001太空漫遊》(2001:A Space Odyssey,1968) 裡，有關AI人工智慧背叛人類的「神預言」。

個人認為：《2001太空漫遊》探討問題之廣袤、思考內容之深沈，是迄今所有科幻電影裡最傑出的。它觸及了：神的存在、外星智慧、人類智慧起源、遠距外星飛行、AI人工智慧的背叛、宇宙漂流、超光速飛行、以及「星際之門」(Stargate)等諸多問題。影片配上理查·史特勞斯(Richard Strauss)浩瀚的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》，不由得讓人產生「念天地之悠悠，獨愴然而涕下」的感覺。

▲「AI教父」辛頓警告：AI有可能讓人類滅絕。（圖／達志影像／美聯社）

在上述諸多問題裡，影片使用了相當大的篇幅談到了AI人工智慧；主角是一台叫「哈爾9000」(HAL 9000)的超級電腦。這台電腦是飛往木星查找「黑石板事件」真相的「發現者一號」( Discovery One )太空船的主控機器。旅程中，「哈爾9000」報告太空船外面天線接收器發生了故障。

兩名太空人鮑曼與普爾發現事實並非如此。「任務中心」訊息顯示，是「哈爾9000」出錯了。兩名太空人密商是否要關閉「哈爾9000」的主關機。然而「哈爾9000」不但會自主思考、還具有人類的複雜感情。它害怕自己「被當機」，決定先下手為強，對船上的太空人痛下殺手……。

▲美國「神人級」殿堂導演：庫柏力克。（圖／公共版權照片）

HAL一詞來自莎士比亞戲劇《亨利四世》（分上下篇），是亨利(Henry)的暱稱。在上述劇裡，哈爾是一名放浪、叛逆、讓老爸頭痛的王子。但他登基後卻洗心革面，成為英國史上雄才大略的君主亨利五世。電影裡那台超級電腦被命名為深具叛逆氣息的「哈爾」，顯然寓有深意。

《2001太空漫遊》雖然取材自著名科幻作家亞瑟·克拉克（Arthur Charles Clarke)的部分作品，但並非改編自同名小說。電影劇本由庫柏力克與亞瑟·克拉克共同編寫；而後者的同名小說，是跟劇本同時進行編寫的。

除了《2001》之外，亞瑟·克拉克後來又寫了《2010》、《2061》、《3001》三部續作。當中，第二部同樣被拍成電影，台灣譯名是《2010威震太陽神》，故事承接《2001》的結局。