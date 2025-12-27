北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖　全場曝清單：都無敵

▲今天氣回暖，跨年前又將變天。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

這幾天冷氣團發威，不少人「冷到骨子裡！」一名網友透露，想新買一件保暖外套，看上北臉卻被價格嚇退，於是求問「有沒有CP值高的禦寒品牌推薦？」文章曝光後，不少人大推迪卡儂神，「不在意LOGO，CP值一定是最高的」；也有人直呼，「UQ感謝祭隨便買幾件無敵吧！」

一名網友在Threads表示，這波冷氣團真的冷到有感，打算新買一件禦寒外套，結果查看北臉（The North Face）價格實在太貴，在預算有限的情況下，是否有CP值更高的品牌推薦呢？

網推迪卡儂「平價戰神」



文章曝光後，底下網友推爆迪卡儂外套CP值爆表，「沒預算就迪卡儂登山系列的羽絨外套，有預算就買montbell或是kawas羽絨衣」、「可以去迪卡儂逛一圈，如果不在意LOGO，那CP值一定是最高的」、「迪卡儂二合一（內層羽絨外層防風），印象中3000元內」。

也有人分享，「好市多有發熱衣+羽絨背心+羽絨外套，不用3000元」「UQ感謝祭隨便買幾件無敵吧」、「Lativ就很保暖防風防水」、「Wildland荒野的CP值很高」、「騎機車上下班我穿山頂鳥」、「UNIQLO、GU、Lativ、迪卡儂去逛逛不踩雷，我全身上下都買這幾個牌子，不過要穿暖先學會穿衣服，發熱衣打底層、中層大學T或毛衣保暖、外層防風或羽絨衣都可以要高領的，天冷可以加毛帽（頭不要吹風）」。

擺攤老闆曝保暖穿法



關於要怎麼穿才保暖？一名擺攤老闆曾分享，確實北臉羽絨外套很暖，但價格不親民，於是他改買UQ羽絨，「裡面穿UQ發熱衣+UQ磨毛+毛衣，還可以加貼式暖暖包，貼在衣服裡」，一天在戶外吹風都不會冷。