　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖　全場曝清單：都無敵

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天氣回暖，跨年前又將變天。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

這幾天冷氣團發威，不少人「冷到骨子裡！」一名網友透露，想新買一件保暖外套，看上北臉卻被價格嚇退，於是求問「有沒有CP值高的禦寒品牌推薦？」文章曝光後，不少人大推迪卡儂神，「不在意LOGO，CP值一定是最高的」；也有人直呼，「UQ感謝祭隨便買幾件無敵吧！」

一名網友在Threads表示，這波冷氣團真的冷到有感，打算新買一件禦寒外套，結果查看北臉（The North Face）價格實在太貴，在預算有限的情況下，是否有CP值更高的品牌推薦呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網推迪卡儂「平價戰神」

文章曝光後，底下網友推爆迪卡儂外套CP值爆表，「沒預算就迪卡儂登山系列的羽絨外套，有預算就買montbell或是kawas羽絨衣」、「可以去迪卡儂逛一圈，如果不在意LOGO，那CP值一定是最高的」、「迪卡儂二合一（內層羽絨外層防風），印象中3000元內」。

也有人分享，「好市多有發熱衣+羽絨背心+羽絨外套，不用3000元」「UQ感謝祭隨便買幾件無敵吧」、「Lativ就很保暖防風防水」、「Wildland荒野的CP值很高」、「騎機車上下班我穿山頂鳥」、「UNIQLO、GU、Lativ、迪卡儂去逛逛不踩雷，我全身上下都買這幾個牌子，不過要穿暖先學會穿衣服，發熱衣打底層、中層大學T或毛衣保暖、外層防風或羽絨衣都可以要高領的，天冷可以加毛帽（頭不要吹風）」。

擺攤老闆曝保暖穿法

關於要怎麼穿才保暖？一名擺攤老闆曾分享，確實北臉羽絨外套很暖，但價格不親民，於是他改買UQ羽絨，「裡面穿UQ發熱衣+UQ磨毛+毛衣，還可以加貼式暖暖包，貼在衣服裡」，一天在戶外吹風都不會冷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

跟男友約會「一直聞到屁味」　他揭真相：是愛的表現！爆共鳴

快訊／大逆轉！賴瑞隆與女童家長共同聲明「全案非霸凌」

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖　全場曝清單：都無敵

快訊／玉山-0.2度低溫！主峰被白雪覆蓋　絕美畫面曝光

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

跨年前變天「2地濕冷4天」　氣象署揭看煙火選東北側

駕駛不熟山路釀翻覆　遊覽車紅牌轉黃牌12/28起上國道免費

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

跟男友約會「一直聞到屁味」　他揭真相：是愛的表現！爆共鳴

快訊／大逆轉！賴瑞隆與女童家長共同聲明「全案非霸凌」

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖　全場曝清單：都無敵

快訊／玉山-0.2度低溫！主峰被白雪覆蓋　絕美畫面曝光

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

跨年前變天「2地濕冷4天」　氣象署揭看煙火選東北側

駕駛不熟山路釀翻覆　遊覽車紅牌轉黃牌12/28起上國道免費

2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

生活熱門新聞

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

日月潭風景特定區「禁放煙火」明年上路　違者最高罰100萬

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

日本部落客爽嗑台版親子丼！台人見照片笑了

年底衝日本「必去1店」松葉蟹吃到飽！台灣人激推

更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強

更多熱門

相關新聞

冷氣團減弱但清晨仍探10度　下周二再變天

冷氣團減弱但清晨仍探10度　下周二再變天

今（26）日受冷氣團影響，各地清晨偏冷、北東迎風面有局部降雨，高山一度出現降雪情形。中央氣象署指出，大陸冷氣團明（27）日起逐漸減弱，未來兩天各地白天氣溫回升，但清晨、夜間仍偏冷，中南部日夜溫差明顯；迎風面的北部、東半部仍有局部降雨，下周二（30日）起東北季風再度增強，北台灣氣溫略降、降雨範圍擴大。

天冷「回家後3步驟」避免心梗中風　喝含糖飲恐增心血管負擔

天冷「回家後3步驟」避免心梗中風　喝含糖飲恐增心血管負擔

他愣見「UNIQLO羽絨外套又降價」！1招自救法曝光

他愣見「UNIQLO羽絨外套又降價」！1招自救法曝光

Uniqlo「經典1系列」復刻版要來了！

Uniqlo「經典1系列」復刻版要來了！

UNIQLO母公司宣布加薪！　畢業生最高漲12%

UNIQLO母公司宣布加薪！　畢業生最高漲12%

關鍵字：

保暖羽絨北臉外套UNIQLO迪卡儂CP值

讀者迴響

熱門新聞

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面