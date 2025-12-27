普丁鬆口了？　俄媒爆：可交換領土但「整個頓巴斯要給我」

▲普丁私下透露，不排除拿部分占領區交換，但前提是俄方必須取得整個頓巴斯。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

俄羅斯重量級報紙《工商日報》報導，俄羅斯總統普丁於24日晚間在克里姆林宮，與多名俄國頂級企業界人士會面時透露，莫斯科方面不排除就部分由俄軍掌控的烏克蘭領土進行交換談判，但前提是俄方須取得整個頓巴斯地區。

根據路透社引述《工商日報》克里姆林宮特派記者柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）的報導，普丁在會中表示，俄方仍準備延續先前在美國阿拉斯加州安克拉治進行談判時所提出的讓步方案，並強調「頓巴斯屬於我們」。相關說法顯示，普丁對頓巴斯的立場依舊強硬。

柯列斯尼可夫進一步指出，普丁基本上要求完整掌控頓巴斯地區，至於其他烏克蘭領土，俄方則可能評估進行有限度的區域調整或交換。

烏美和平方案接近定案仍留關鍵歧見



另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基同日發布聲明表示，烏克蘭與美國代表團於上周末在美國邁阿密舉行會談，雙方已接近完成一份涵蓋20項內容的和平方案。不過，對於是否要求烏克蘭放棄仍掌控中的頓巴斯部分地區，以及目前由俄軍控制的札波羅熱核電廠未來歸屬問題，雙方仍未達成共識。

核電廠成俄美私下討論焦點



《工商日報》另引述普丁於會談中的說法指出，俄美雙方曾討論共同管理札波羅熱核電廠的可能性。普丁還透露，美方曾對在核電廠周邊設置加密貨幣挖礦設施表達興趣，但同時也認為，烏克蘭應保有部分電力供應權益。