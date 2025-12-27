　
國際

衛星影像曝光！　普丁恐於白俄部署「新型極音速飛彈」

▲▼根據Planet Labs於2025年11月16日拍攝的衛星影像，美國研究人員認為，俄羅斯極可能將具備核武能力的「榛果樹」（Oreshnik）極音速巡弋飛彈，部署在白俄羅斯東部、鄰近俄國邊境的克里切夫（Krichev）廢棄空軍基地。（圖／路透）

▲根據Planet Labs於11月16日拍攝的衛星影像，研究人員認為，俄羅斯極可能將具備核武能力的「榛果樹」極音速巡弋飛彈，部署在白俄羅斯東部、鄰近俄國邊境的克里切夫廢棄空軍基地。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯疑似將可搭載核彈頭的「榛果樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈部署至白俄羅斯東部一座舊空軍基地。美國兩名研究人員透過衛星影像分析後指出，該地現出現俄羅斯戰略飛彈基地常見的多項特徵，預料此舉將強化俄方對歐洲的投射能力。消息也與美方情報評估大致相符。

射程達5500公里　普丁早表態將部署於白俄

根據《路透社》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）先前曾公開表示，計劃將射程可達約5500公里的「榛果樹」部署至白俄羅斯，但實際地點始終未被揭露。專家分析，部署該型武器恐是克里姆林宮試圖透過「核威懾」，嚇阻北約（NATO）持續對烏克蘭提供具長程打擊能力的武器。

白俄國營通訊社Belta報導，國防部長赫雷寧（Viktor Khrenin）強調，榛果樹的部署不會改變歐洲力量平衡，僅是對西方「侵略行為」的回應。

目前俄羅斯與白俄駐美大使館皆未對此評論，美國白宮與中央情報局（CIA）亦未回應置評請求。

衛星圖顯露軍事設施　研究團隊：有九成把握

此次發現由美國加州蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）專家路易斯（Jeffrey Lewis）與維吉尼亞研究組織CNA的伊弗列思（Decker Eveleth）共同提出。他們透過商業衛星公司Planet Labs提供的影像指出，白俄克里切夫（Krichev）附近的前空軍基地，出現軍事用鐵路轉運站與偽裝發射平台，皆與俄國飛彈基地相符。

兩人研判，該基地距離白俄首都明斯克（Minsk）約307公里、距離莫斯科約478公里，具備部署機動發射車的條件，並表示有90%的把握，認為該地即為「榛果樹」的駐地。

白俄總統證實已部署　基地或難容納全數飛彈

普丁去年底與白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤時便曾透露，「榛果樹」飛彈可能於今年下半年部署。盧卡申科上週證實，首批飛彈已部署，但並未公開地點，並稱最多將在白俄部署10枚。

不過研究人員指出，克里切夫基地規模恐僅能容納3套發射系統，其餘可能設於他處。

俄羅斯於2024年11月曾以傳統彈頭版本，在烏克蘭境內測試榛果樹飛彈。普丁聲稱，該武器飛行速度可超過馬赫10，幾乎無法被攔截。

與美德軍武部署互別苗頭　核武部署轉向具政治意涵

專家分析，此舉或為俄方回應美國預定明年在德國部署的中程極音速飛彈「暗鷹」（Dark Eagle）。而這也是俄羅斯自冷戰以來，首度在境外部署核武，時間點與《新戰略武器裁減條約》（New START）即將於2026年屆期高度吻合。

英國查塔姆研究所（Chatham House）專家佛爾曼（John Foreman）指出，部署榛果樹可擴大射程、覆蓋更多歐洲區域。同時，美國總統川普（Donald Trump）目前正推動與俄方談判結束戰爭，尚未同意提供烏克蘭具深度打擊力的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。

路易斯則強調，俄國將核武部署至白俄「沒有軍事上的必要性，純粹是政治訊號」。他反問，「若美國將核彈頭版本的戰斧部署在德國，又會引發什麼樣的反應？」

12/25 全台詐欺最新數據

相關新聞

即／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

即／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

柬泰邊境局勢近日升溫，柬埔寨與泰國於今日召開「柬泰邊境事務聯合委員會」（GBC）部長級會議，雙方於會中簽署關於落實停火安排的聯合聲明，並同意自今日12時起正式停火，由兩國國防部長代表完成簽署。

男子持AK-47闖超市瘋狂掃射　人群尖叫驚逃

男子持AK-47闖超市瘋狂掃射　人群尖叫驚逃

快訊／烏克蘭首都基輔遭大規模空襲

快訊／烏克蘭首都基輔遭大規模空襲

澤倫斯基28日會川普　曝和平方案已完成90%

澤倫斯基28日會川普　曝和平方案已完成90%

奈政府點頭　川普：美軍徹底殲滅ISIS據點

奈政府點頭　川普：美軍徹底殲滅ISIS據點

關鍵字：

俄羅斯白俄羅斯極音速飛彈軍武國際軍武

讀者迴響

