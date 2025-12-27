快訊／烏克蘭首都基輔遭大規模空襲！　軍方啟動防空系統

記者張方瑀／綜合報導
烏克蘭官員表示，烏克蘭首都基輔（Kyiv）於27日清晨遭到俄羅斯發動的大規模攻擊，軍方警告飛彈可能即將被部署發射，當地防空系統已全面啟動進行攔截行動。
根據《路透社》報導，現場記者指出，防空系統在市區上空運作，現場可見防空火力啟動攔截。
There are MULTIPLE missile hits in Kyiv.— Tim White (@TWMCLtd) December 27, 2025
It's thought around 6 strikes, including two Kindzhal missiles. Ballistics and Iskander-cruise rockets probably breached air defence as they all converged almost simultaneously. pic.twitter.com/N2wXxzCvAS
同時，烏克蘭軍方於Telegram頻道發布訊息稱，俄軍正出動巡弋飛彈（cruise missiles）、彈道飛彈（ballistic missiles），並提醒民眾保持警戒、遵循防空警報指示。
截至目前，相關軍事單位仍在掌握空襲規模與攻擊路線，尚未公布傷亡或損害細節；軍方強調，防空系統仍持續運作，並將持續通報最新情況。
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 27, 2025
Major Russian air attack against Kyiv.
Cruise missiles, ballistic missiles and hypersonic missiles have been launched at the capital city pic.twitter.com/tNWAWIenAD
