金正恩「貼身執事」驚傳身亡！　金昌善死因成謎

▲金正恩貼身執事金昌善離世。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

被稱為北韓最高領導人金正恩「貼身執事」的心腹幹部金昌善驚傳病逝，北韓官媒《朝中社》26日證實這項消息，並透露金正恩已於前一日親自送花致哀，表達「深切哀悼之意」。然而北韓媒體通常會在重要官員去世時說明病因，但此次對於身為國務委員會部長的金昌善死因卻保持緘默，引發外界諸多揣測。

根據《每日北韓》報導，《朝中社》26日公開金昌善的死訊，並在悼念報導中高度評價金昌善，稱其「在偉大領袖們的特殊關愛與深厚信任下，長期擔負黨和國家的重要職責」，並讚揚他「始終以忠誠踏實的態度，在維護我黨權威、提升國家對外威望方面做出卓越貢獻」。

值得關注的是，《朝中社》並未公布金昌善的具體死因，僅簡單提及其逝世消息。根據過往慣例，北韓媒體通常會在金正恩身邊重要官員去世時說明死因，此次保持緘默的作法顯得不尋常。

金昌善1944年出生於咸鏡北道明川郡，堪稱金氏王朝三代的忠實僕人。他從金正恩之父金正日時代便開始擔任核心幕僚，隸屬於專責照料金氏家族私人生活的書記室，深獲信任。金正恩接班後，金昌善更被任命為首任書記室長，地位舉足輕重。

在外交領域，金昌善堪稱金正恩的「先鋒官」。2018至2019年間舉行的川金會，以及朝中、朝俄等雙邊高峰會談，他都會事先前往會場勘查環境、規劃動線，確保領導人出訪萬無一失。

2018年平昌冬奧期間，當金正恩胞妹金與正率領高級代表團訪韓時，金昌善以隨行人員身份同行，協助處理各項事務。同年4月南北韓峰會前的實務協商中，他更以北韓代表團首席代表身份，與南韓方面就「儀典、維安、報導」等技術細節進行磋商。