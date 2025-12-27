　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅戰開打「全球像坐雲霄飛車」！　川普2025貿易政策大回顧

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普4月初宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《美聯社》撰文回顧美國總統川普今年宛如「雲霄飛車」的貿易政策，包括實施一系列新關稅，陷入與世上幾乎所有國家的貿易戰，頻繁政策變動及各種報復性措施，為企業與消費者帶來不確定性，也對全球經濟造成劇烈衝擊。

1月至3月｜鎖定三大貿易夥伴

川普重返白宮初期，把新關稅矛頭指向美國三大貿易夥伴，也就是加拿大、墨西哥與中國，開始斷續出現課稅與相應的報復措施。在全球範圍內，美國也將鋼鐵與鋁材的進口關稅提高至25%。

4月｜貿易戰全面爆發

川普宣布「解放日」，並對世上幾乎所有國家實施「對等關稅」，導致股市暴跌、全球市場震盪。與此同時，華府與北京的貿易戰進入白熱化階段，互相課徵的報復性關稅越來越高，最終達到「等同禁運」的程度，美國對中關稅145%、中國對美關稅125%。

另外，美國也對進口汽車課徵25%關稅，引發加拿大等國的報復措施，汽車產業陷入混亂。

5月至7月｜全球大談判&法律爭議

今夏大部分時間，川普政府都在吹噓與中國、英國及越南等國達成的「貿易框架」，但也對其餘數十國發布提高關稅的預告信，尤其進一步升級與巴西及印度的貿易戰。另一方面，川普政府繼續擴大特定領域產業的關稅，將鋼鐵與鋁材稅率又調高至懲罰性的50%。

▼ 洛杉磯港口一艘掛著美國旗幟的貨輪 。（圖／路透）

▲▼ 洛杉磯港口一艘掛著美國旗幟的貨輪 。（圖／路透）

與此同時，挑戰川普關稅的法律訴訟開始獲得關注。聯邦法院一度阻撓川普動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收對等關稅，但隨後被上訴法院暫緩執行，使得關稅得以繼續徵收。

8月｜全球性衝擊

經過多次推遲，美國針對歐盟及其他60多國的高額關稅正式生效，其中加拿大稅率被調升至35%、巴西和印度稅率高達50%。另一方面，美國對進口銅的關稅調高至50%，「小額豁免」（de minimis）規則取消，過去低價進口商品的免稅待遇宣告終結。

與此同時，華府也延長了與北京的貿易休兵。儘管一間上訴法院否決了川普援引IEEPA實施關稅的合法性，卻未能完全阻止其實施。川普政府進一步將此案上訴至最高法院。

9月至12月｜法律對決與民生壓力

川普政府正式將關稅案上升至最高法院，在口頭辯論中，大法官對於「總統是否擁有如此廣泛的徵稅權」普遍表示懷疑。

與此同時，川普承諾實施更多產業關稅，對櫥櫃與家具課徵的25%關稅生效，其他威脅則被推遲。

面對不斷上升的物價壓力，川普政府也調降或取消少數關稅，尤其是牛肉與水果等民生物資。他也承諾美國人將獲得每人2000美元（約新台幣6.2萬元）的關稅紅利，但迄今並未公布具體細節。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

