完勝夜市！「他推1類餐點」才是CP值爆　全場點頭：好吃又划算

▲不少人感嘆，去一趟夜市要帶1000元才夠。（示意圖／記者陳筱惠攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣人愛逛夜市，更是外國人必訪的清單之一！不過有網友感嘆，現在才發覺吃便當最划算，因為逛夜市隨便一買，可能就要吃掉5個便當的錢。文章引發網友爆共鳴，「去逛夜市至少要帶1000塊才夠」、「買夜市食物，可以直接吃餐廳了」、「我都不逛夜市了」。

一名網友在Threads表示，他突然發現晚餐吃便當才是最便宜的選擇，有肉有菜又吃得飽，反觀如果跑去逛夜市，隨隨便便一買的花費，「我都可以吃五個便當了！」

便當、自助餐完勝夜市 吃得飽又划算

不少人認同回應，夜市價格早已飛天，「逛夜市才是最貴的，還不如去吃自助餐」、「夜市每一攤的錢都等於一個便當」、「便當之外的餐點都不便宜 」、「現在夜市的小吃，根本就貴到不行」、「所以我現在都不逛夜市了」、「夜市：最低水準＋最高價格」、「去逛夜市至少要帶1000塊才夠」、「通膨後發現，便當才是真理」、「自助餐更能控制預算」、「夜市買下來不便宜，有時候可以直接吃餐廳了」。

更有人點破現實，「便當跟自助餐，就是CP值最高的餐，把便當的菜、飯、主菜，用小碟子跟餐盤再裝過變成定食，一份可以賣300元」、「真的！章魚燒70元、炸三明治75～80元、蝦仁羹麵80元、大腸麵線65元，50元以下的美食真的不多了，買便當回家吃最省，逛個夜市隨便吃加手搖飲，都要400元了」、「現在有不到200元平價火鍋+自助吧吃到飽也很划算，夜市真的好貴」。